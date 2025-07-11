民間貸款勾結詐團「賺3成手續費」 14人遭詐乾1億...士檢起訴10人

民間貸款掮客勾結詐欺集團，聯手將遭詐騙的民眾再度榨乾！台北地檢署檢察官王惟星指揮北投分局、刑事局、桃園與新北警方偵辦一樁結合房貸詐欺、重利與洗錢的組織型犯罪案，查出「永盛行銷」與「伯樂行銷」兩間公司幕後實際負責人勾串詐團，短短一年內誘騙至少14名被害人辦理房貸，再以高達三成的手續費剝削貸款資金，讓被害人深陷債務深淵。全案偵查終結，檢方依組織犯罪、加重詐欺、重利、洗錢等罪起訴邱男等10人，並聲請沒收不法所得。

起訴指出，邱男與吳男分別為永盛行銷管理顧問有限公司實際與名義負責人，鄧男則為伯樂行銷管理顧問有限公司實際負責人，均為民間貸款業者，他們與柯、項、劉、廖、魏、陳及曾嫌等人合作，分別負責詐欺話術、金主媒合、拍照錄影、資料處理與提款交款等分工，形成完整的詐貸鏈條。

檢方調查，他們與詐騙集團不詳成員合作，利用已經遭到假檢警、假交友、假投資群組等話術詐騙的被害人，其年邁、單純、急需用錢的弱勢處境，說服他們將名下房產抵押辦貸，並從中預扣高達6%至30%的「手續費」，還可能面臨鉅額違約金與罰息，一旦無法如期償還，房產恐被查封，甚至面臨被迫賣屋還債的命運。全案自2024年起陸續犯案，被害人多達14人，經手的貸款金額超過1億元。

檢方指控，鄧男、吳男、劉女、廖男涉犯組織犯罪、加重詐欺、重利及洗錢罪嫌；邱男涉犯組織犯罪、偽造私文書、加重詐欺、重利及洗錢罪嫌；陳男、曾男涉犯行使偽造公文書、加重詐欺罪嫌；柯男、項男、魏男涉犯加重詐欺、重利及洗錢罪嫌；全案偵結起訴，並聲請法院沒收不法所得，包括2張總面額500萬元的支票已向法院聲請查扣獲准。