民間貸款勾結詐團「賺3成手續費」 14人遭詐乾1億...士檢起訴10人
民間貸款掮客勾結詐欺集團，聯手將遭詐騙的民眾再度榨乾！台北地檢署檢察官王惟星指揮北投分局、刑事局、桃園與新北警方偵辦一樁結合房貸詐欺、重利與洗錢的組織型犯罪案，查出「永盛行銷」與「伯樂行銷」兩間公司幕後實際負責人勾串詐團，短短一年內誘騙至少14名被害人辦理房貸，再以高達三成的手續費剝削貸款資金，讓被害人深陷債務深淵。全案偵查終結，檢方依組織犯罪、加重詐欺、重利、洗錢等罪起訴邱男等10人，並聲請沒收不法所得。
起訴指出，邱男與吳男分別為永盛行銷管理顧問有限公司實際與名義負責人，鄧男則為伯樂行銷管理顧問有限公司實際負責人，均為民間貸款業者，他們與柯、項、劉、廖、魏、陳及曾嫌等人合作，分別負責詐欺話術、金主媒合、拍照錄影、資料處理與提款交款等分工，形成完整的詐貸鏈條。
檢方調查，他們與詐騙集團不詳成員合作，利用已經遭到假檢警、假交友、假投資群組等話術詐騙的被害人，其年邁、單純、急需用錢的弱勢處境，說服他們將名下房產抵押辦貸，並從中預扣高達6%至30%的「手續費」，還可能面臨鉅額違約金與罰息，一旦無法如期償還，房產恐被查封，甚至面臨被迫賣屋還債的命運。全案自2024年起陸續犯案，被害人多達14人，經手的貸款金額超過1億元。
檢方指控，鄧男、吳男、劉女、廖男涉犯組織犯罪、加重詐欺、重利及洗錢罪嫌；邱男涉犯組織犯罪、偽造私文書、加重詐欺、重利及洗錢罪嫌；陳男、曾男涉犯行使偽造公文書、加重詐欺罪嫌；柯男、項男、魏男涉犯加重詐欺、重利及洗錢罪嫌；全案偵結起訴，並聲請法院沒收不法所得，包括2張總面額500萬元的支票已向法院聲請查扣獲准。
檢方痛斥，邱男、吳男、鄧男、柯男、項男、劉女及廖男等7人，身為民間貸款業者，本應依法經營金融業務，卻不思以正當方式從事貸款媒合，為謀取高額手續費，明知或可得而知與詐欺集團合作將造成被害人二次傷害，仍執意參與犯行，建請法院從重量刑，以昭警惕。
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