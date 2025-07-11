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孫安佐網紅表姊涉詐騙 交保5萬沒錢改限制住居...哭離北檢

聯合報／ 記者蕭雅娟廖炳棋／台北即時報導

孫安佐網紅表姊Ariel林沐希涉捲入蘇男為首的感情詐騙集團，該集團涉透過直播主吸引粉絲關注，再由詐團成員和粉絲私訊聊天，要求粉絲匯款等，林沐希日前落網，檢方複訊後原諭知5萬元交保，但林籌不到保證金，改為限制住居。

北檢今年6月間指揮刑事局與台北市刑大搜索詐欺案主嫌蘇男等9人，蘇等人羈押禁見獲准；檢警分析相關證據顯示確有網紅涉直播詐欺，初估數10名網友粉絲受害，7月9日再度執行專案約談涉案被告，其中孫安佐表姐林沐希落網，10日經移送複訊，全案持續釐清有無其他網紅涉案。

檢警調查，該詐欺集團由蘇男培養正妹網路直播主，也透過與網紅合作吸引粉絲網友關注，再經詐團成員邀請粉絲私訊聊天涉施以詐術，誆騙「抖內」一定金額才能見面約會，又涉向粉絲兜售個人寫真集，哭訴佯稱不慎被拍下露點照，擔心會被印刷出版，希望掏錢匯款協助買斷公司手中的照片。

孫安佐表姊Ariel林沐希因外貌亮眼、火辣身材備受關注，也有「國民表姊」稱號，她涉此詐欺案遭逮，經檢察官複訊後諭知5萬元交保，但經4小時覓保無著，檢方改為免繳納保證金，限制住居，林沐希歷經檢警訊問難忍情緒，啜泣離開地檢署。

台北地檢署。本報資料照
台北地檢署。本報資料照

詐騙集團 網紅 粉絲 直播主 孫安佐

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