桃園市桃園警分局近日偵辦一起假投資真詐財案，發現有多名受害人，警方與受害人合作設局，昨(9)日中午12時30分許，24歲鍾姓男子出面收款20萬元，與21歲洪姓監控手會合時，隨即遭埋伏的員警當場壓制逮捕。當場起獲贓款及相關證物，並將兩人依法送辦。

2人遭埋伏的員警當場壓制逮捕。圖：讀者提供

桃園警分局青溪派出所員警追查假投資真詐財案件，經過濾發現有其他受害人，透過聯繫說明，被害人驚覺投資股市的百餘萬元已經成泡影，立即與警方合作。昨日中午鍾姓男車手出面收取「投資款」20萬元後，一臉輕鬆的前往跟洪姓男監控手會合準備離開，卻茫然不知員警已經由四面八方包圍過來，兩人見面交接款項的一剎那，10幾名員警突然衝過來將他們壓制逮捕，兩人嚇得說不出話來。

警方起獲贓款等物品，依法將兩人逮捕移送法辦。圖：讀者提供

警方起獲贓款等物品，依法將兩人逮捕移送法辦，將持續擴大追查幕後集團。同時呼籲民眾投資理財應循正當管道，切勿輕信不實之投資群組訊息，以免成為詐騙受害人。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】詐騙取款不知早遭警埋伏 桃園2嫌狼狽落網