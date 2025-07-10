假投資真詐騙銀行速報警！板橋6警衝現場 苦勸保下婦1千萬積蓄

新北市板橋警分局昨天接獲銀行友善通報網通報，共同成功攔阻一起1000萬元的「假投資」真詐騙案件，不僅保住民眾多年辛苦積蓄，更展現警銀持續聯手防詐、守護民眾財產安全決心。

昨天下午1時15分許，板橋區文化路1段1間銀行行員察覺50多歲婦人臨櫃辦理鉅額匯款，神情緊張，經關懷提問，發現是要將房貸款項1000萬元匯入不明對象帳戶作為投資用途，對於投資標的、來源避重就輕、說詞反覆，疑似遭遇詐騙集團以「假投資真詐騙」手法詐騙，立即機警通報分局協助。

板橋警分局偵查佐周律妏、警員楊志揚迅速趕赴現場，板橋派出所長張清翔、警員鍾奕夫、郭起綸及暑期實習生蔡大晉也到場協助處置。但婦人礙於與對方簽有保密協議，起初不願透露相關資訊，經警方耐心勸說，當場致電投資公司專員查證，該名專員聞言也在通話中要求婦人「先行離開銀行」，詐騙意圖昭然若揭，婦人才打消念頭並取消匯款，成功保住鉅額財產。

警方後續依規定完成相關程序並完成165反詐騙中心通報；板橋警分局與金融機構攜手合作、成功攔阻重大財損，已報請新北市府表揚該名有功行員。