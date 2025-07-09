又遇詐騙！七旬婦千萬遺產買境外保單 保險經紀推責...只剩空殼公司

1名70多歲婦人繼承千萬遺產後，透過熟識保險經紀人購買「境外投資保單」，未料對方原本聲稱每年可穩定獲利10%，前3年也如期收到每年100萬利息，直到第4年突然中斷才驚覺可能遭遇保險投資詐騙，今天由女兒陪同至豐原分局報案提告鄧姓保險經紀人詐欺。

受害人女兒劉小姐表示，最初投資本金是1000萬元，合約承諾每年獲利10%,並指出這份境外保單標榜「穩定收益型基金」，是由一名認識20多年的熟識保險員介紹，再由其擔任保險經紀人的丈夫出面招攬。

劉母指出，由於自己年事已高，只希望財產保值穩健，但從去年起便未再收到任何利息，具體向保險經紀人要求解約時，卻被對方推給一家名為「豪匯金融科技」的公司。

劉小姐說，「對方說豪匯在柬埔寨有銀行，但台中僅設一個辦事處，真的懷疑是詐騙。」經查豪匯金融科技公司官網悄悄關閉，而且未在七期有商辦地址，大樓管理人員也根本沒印象，另一間設立的總機共享辦公室，只是由辦公室人員代為轉接，恐怕都只是空殼地址。

劉小姐進一步查詢金管會資料顯示，發現「豪匯金融科技」並未經核准設立及依法登記，甚至已被列入「警示資訊專區」。根據保險法第167-1條，任何人在台灣境內未經許可即從事、代理或招攬境外保單者,最重可處三年徒刑，併科300萬至2000萬元罰金。