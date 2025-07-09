快訊

大罷免投票在即守住「小笠原防線」？蔣萬安12字回應

關稅延後生效藏玄機？專家曝2因素「明年初」物價上漲才有感

銀行搶推美元優存背後藏2原因 各家利率方案一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

台南重創…詐團還謊稱個資遭盜要視訊作筆錄 居民向警求助

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

颱風丹娜絲重創台南，安南區也災情嚴重，社會局緊急啟動應變機制，在安南區開設避難收容處所收容災民；結果昨天詐騙集團卻鎖定安南區徐姓男子，聲稱其個人資料遭盜用，以視訊通話要求作筆錄，所幸徐心生懷疑，向警方求助，才避免遭到詐騙。

台南市警第三分局統計丹娜絲共對安南區造成多起廣告招牌倒塌、路樹倒塌、號誌故障、協助市民撤離、積淹水、工地圍籬倒塌、鐵皮、電線掉落、水塔倒塌、轄區派出所停電、道路管制等狀況，所幸無人傷亡，市區狀況仍持續復原中。

安南區50歲徐姓男子昨天接獲未顯示號碼來電，對方自稱165反詐騙專員潘宗威，聲稱徐的個人資料遭冒用，必須立即加Line進行視訊製作筆錄；在視訊通話中，該名假冒專員的人身著制服，要求徐支付保證金2萬元以保障其安全。

徐當時感到疑惑，暫停視訊並前往轄區第三警分局安中派出所諮詢，值班員警了解情況，立即告知是近期詐騙集團常用的手法，請徐切勿遵從對方指示，以免遭受財產損失；徐得知是詐騙手法，放下心頭大石，向警方道謝。

警方提醒，對於來自不明來源的電話或訊息應保持懷疑態度，應立即撥打110或前往就近派出所報案，以保障自身的財產安全。

颱風丹娜絲重創台南，安南區也災情嚴重，社會局緊急啟動應變機制，在安南區開設避難收容處所收容災民。記者袁志豪／翻攝
颱風丹娜絲重創台南，安南區也災情嚴重，社會局緊急啟動應變機制，在安南區開設避難收容處所收容災民。記者袁志豪／翻攝
颱風丹娜絲重創台南，安南區也災情嚴重，社會局緊急啟動應變機制，在安南區開設避難收容處所收容災民。記者袁志豪／翻攝
颱風丹娜絲重創台南，安南區也災情嚴重，社會局緊急啟動應變機制，在安南區開設避難收容處所收容災民。記者袁志豪／翻攝
颱風丹娜絲重創台南，安南區也災情嚴重，社會局緊急啟動應變機制，在安南區開設避難收容處所收容災民。記者袁志豪／翻攝
颱風丹娜絲重創台南，安南區也災情嚴重，社會局緊急啟動應變機制，在安南區開設避難收容處所收容災民。記者袁志豪／翻攝
詐騙集團鎖定安南區徐姓男子，聲稱其個人資料遭盜用，以視訊通話要求作筆錄，所幸徐心生懷疑，向警方求助，才避免遭到詐騙。記者袁志豪／翻攝
詐騙集團鎖定安南區徐姓男子，聲稱其個人資料遭盜用，以視訊通話要求作筆錄，所幸徐心生懷疑，向警方求助，才避免遭到詐騙。記者袁志豪／翻攝
詐騙集團鎖定安南區徐姓男子，聲稱其個人資料遭盜用，以視訊通話要求作筆錄，所幸徐心生懷疑，向警方求助，才避免遭到詐騙。記者袁志豪／翻攝
詐騙集團鎖定安南區徐姓男子，聲稱其個人資料遭盜用，以視訊通話要求作筆錄，所幸徐心生懷疑，向警方求助，才避免遭到詐騙。記者袁志豪／翻攝
詐騙集團鎖定安南區徐姓男子，聲稱其個人資料遭盜用，以視訊通話要求作筆錄，所幸徐心生懷疑，向警方求助，才避免遭到詐騙。記者袁志豪／翻攝
詐騙集團鎖定安南區徐姓男子，聲稱其個人資料遭盜用，以視訊通話要求作筆錄，所幸徐心生懷疑，向警方求助，才避免遭到詐騙。記者袁志豪／翻攝
颱風丹娜絲重創台南，安南區也災情嚴重，社會局緊急啟動應變機制，在安南區開設避難收容處所收容災民。記者袁志豪／翻攝
颱風丹娜絲重創台南，安南區也災情嚴重，社會局緊急啟動應變機制，在安南區開設避難收容處所收容災民。記者袁志豪／翻攝

丹娜絲 台南 詐騙集團

延伸閱讀

丹娜絲重創台南...白河國小鐵門被吹垮 居民：20多年來首見這麼嚴重

丹娜絲風災衝擊嘉義 市府：31校復建需逾3500萬元

影／丹娜絲重創七股…他拍下頂山里現況 不捨阿嬤泣訴「實在太恐怖」

丹娜絲重創台南...白河甘宅仍停電 居民：生活像被按下強制關機

相關新聞

台南重創…詐團還謊稱個資遭盜要視訊作筆錄 居民向警求助

颱風丹娜絲重創台南，安南區也災情嚴重，社會局緊急啟動應變機制，在安南區開設避難收容處所收容災民；結果昨天詐騙集團卻鎖定安...

他賺1000元…害人損150萬 法官重判詐團車手3年8月理由曝

台中蔡姓男子擔任詐騙集團車手，為賺1000元報酬出面向江姓被害人取款150萬元交付上游，檢察官為說服法院正視車手惡行，直...

獨／台中待退女教師有祖產 遇到詐團砸入上億元全沒了

台中市一名待退的女教師有祖產，今年7、8月間，遇到詐團集團以「假檢警」的手法詐騙帳戶後，認女教師財產不少，再以假投資方式...

女子存5萬分批轉出遭銀行盯上 疑惑小額也犯法？網嗆：超像詐騙人頭戶

一名網友在Dcard發文表示，自己公司隔壁就是銀行，為了省手續費，有時候收到零用錢會先存進公司隔壁銀行，再轉入自己的其他帳戶。

影／鬥法！水房找人頭要面試「特殊專長」…中打一網打盡查出真相

台北市于姓男子去年初時成立詐欺水房，為規避銀行端審查人頭戶，改以找人頭設「公司戶」，但因銀行也發現此一狀況，會嚴加審核，...

保證底薪4萬拉人到柬埔寨行詐 她臉書PO廣告害人判3年2月刑

詐騙集團「萬古」鎖定佯以感情交往、博奕、投資等詐術，詐騙不特定歐美人士匯款，而詐團內部需要有一定外語能力的成員，因此成立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。