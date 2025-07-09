台南重創…詐團還謊稱個資遭盜要視訊作筆錄 居民向警求助

颱風丹娜絲重創台南，安南區也災情嚴重，社會局緊急啟動應變機制，在安南區開設避難收容處所收容災民；結果昨天詐騙集團卻鎖定安南區徐姓男子，聲稱其個人資料遭盜用，以視訊通話要求作筆錄，所幸徐心生懷疑，向警方求助，才避免遭到詐騙。

台南市警第三分局統計丹娜絲共對安南區造成多起廣告招牌倒塌、路樹倒塌、號誌故障、協助市民撤離、積淹水、工地圍籬倒塌、鐵皮、電線掉落、水塔倒塌、轄區派出所停電、道路管制等狀況，所幸無人傷亡，市區狀況仍持續復原中。

安南區50歲徐姓男子昨天接獲未顯示號碼來電，對方自稱165反詐騙專員潘宗威，聲稱徐的個人資料遭冒用，必須立即加Line進行視訊製作筆錄；在視訊通話中，該名假冒專員的人身著制服，要求徐支付保證金2萬元以保障其安全。

徐當時感到疑惑，暫停視訊並前往轄區第三警分局安中派出所諮詢，值班員警了解情況，立即告知是近期詐騙集團常用的手法，請徐切勿遵從對方指示，以免遭受財產損失；徐得知是詐騙手法，放下心頭大石，向警方道謝。