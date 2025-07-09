他賺1000元…害人損150萬 法官重判詐團車手3年8月理由曝
台中蔡姓男子擔任詐騙集團車手，為賺1000元報酬出面向江姓被害人取款150萬元交付上游，檢察官為說服法院正視車手惡行，直言蔡一再犯還以「思慮不周」當理由，更不能因他年紀經就輕判，否則豈非鼓勵犯罪者「趁年輕，趕快做？」法院依加重詐欺罪重判蔡3年8月，可上訴。
刑法第339之4條加重詐欺罪，法定刑為1年以上7年以下徒刑，本案蔡男偵查中自白、繳回犯罪所得，且僅有1名被害人，台中地院仍量處3年8月徒刑，實務上已屬重判。
檢警調查，江姓被害人遇上飆股投資詐騙2024年10月18日出面交款，蔡男（26歲）受指示假扮投資公司員工，到場向江收取150萬元並交付偽造的收據、合作契約。蔡得手後將款項放到附近車輛就離去，以此製造斷點，自己則拿到1000元酬勞。
檢方訊時，蔡男坦承不諱，被害江男指證歷歷，並有扣案偽造收據、契約及周邊監視器可佐，依從重依加重詐欺嫌起訴他。
檢察官求刑時更詳查蔡男前科，發現他2023年12月就同樣當車手各被判刑1年2月、9月，短期又再犯可見法院判太輕，對他毫無嚇阻力；此外，蔡前案上訴時又以「自己一時思慮不周，獲利極輕微」等理由求減刑，事後又繼續從事詐欺，認為他根本虛情假意、只為妄求減刑，毫不悔改。
檢察官說，詐團犯罪經媒體廣為報導，蔡仍一再「思慮不周」，反倒凸顯他存有高度法敵對意識，不把法律放在眼裡，選擇自甘墮落為詐欺組織的取款工具，毫無自省能力，可見其品性甚劣、素行非佳。
檢方直言，現行司法實務多用犯後坦承、角色邊緣，或年紀尚輕等抽象用詞，就「輕縱」詐團取款車手，低估車手正是詐團的基石，應正視車手的惡行、肇生危害，況且年紀尚輕也不該是重判理由，若因年紀輕就獲量刑優惠，毋寧是鼓勵不法者「趁年輕，趕快做」這豈是司法想形塑的社會？
檢方指出，被害人遭詐150萬元，以我國薪資計算絕非1、2年就可存得積蓄，且蔡至今沒填補損害，建議法院判他4年以上徒刑。
台中地院審酌，蔡有詐欺前科，前案審理時他一再空言稱願悔改求減刑、緩刑，一方面竟又繼續從事詐欺，顯見自稱悔悟都是虛假、無法學到教訓，認為檢方求重刑有理由，考量蔡有繳回犯罪所得，依3人以上共同犯詐欺取財罪判他3年8月，併科罰金15萬元。
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