女子存5萬分批轉出遭銀行盯上 疑惑小額也犯法？網嗆：超像詐騙人頭戶

詐騙示意圖。圖／AI生成

現在詐騙手法千千萬萬種，除了要小心提防各種奇怪來電訊息，自己的金流也要控管好。一名女子發文表示自己經常把錢存進銀行戶頭再轉出，結果最近接到銀行來電關切，被懷疑涉及洗錢。

一名網友在Dcard發文表示，自己公司隔壁就是銀行，為了省手續費，有時候收到媽媽給的現金零用錢會先存進公司隔壁銀行，再轉入自己的其他帳戶。

原PO這樣做已經兩年多了，都沒什麼問題，直到最近她存入5萬零用錢後，用兩天分別轉出3萬和2萬引起銀行注意，致電告知她金流有問題。原PO解釋想省手續費，加上該銀行利率低，所以才都會把錢轉走，銀行表示還是要留一點錢在該帳戶，或是用定存，不然一直把錢轉走是不行的，讓原PO疑惑自己每次轉帳金額也沒有很大，難道這樣做是違法的嗎？

對於原PO的行為，不少人直言乍看就很像詐騙，才會引起銀行關注，「不管妳是什麼原因，我如果單看報表，妳錢一進來就轉出、一進來就轉出超像人頭戶或詐騙」、「拿別人的錢、存入自己的帳戶、又頻繁短時間異動出去，在銀行角度，妳風控危險超高」、「妳的樣子就是疑似洗錢，錢進來又馬上出去，所以報表會跳出來。行員要寫報告就要打電話問妳到底在幹嘛，給行員一個合理的解釋通常就解決了」。

也有人提醒原PO要小心，打來的反而可能是詐騙電話，「妳確定那是真的銀行電話嗎？我這個月已經接到兩起詐騙，一起是醫院的，說我洗管制藥品？一起是銀行的，跟妳說的類似，也是說我洗錢」，幸好原PO回應有親自和銀行確認過，不是詐騙電話。

至於原PO疑惑自己的行為是否犯法，網友指出只要資金來源正當就沒事，不過可能影會被銀行註記，「妳這樣的做法在法律上並不構成犯罪，所以可以放心。只要資金來源正當、沒有涉及洗錢或詐騙，就沒問題 」、「就算沒有犯法，妳在該銀行信用也會不好，有可能會被註記在銀行系統裡」、「不會信用不好，頂多就是註記風險等級而已，也不會影響申辦業務，只是行員可能做原PO交易的時候，要寫一些說明，這也會讓交易流程變繁瑣」。