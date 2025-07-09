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影／鬥法！水房找人頭要面試「特殊專長」…中打一網打盡查出真相

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台北市于姓男子去年初時成立詐欺水房，為規避銀行端審查人頭戶，改以找人頭設「公司戶」，但因銀行也發現此一狀況，會嚴加審核，于會以每成功申設一件10萬招攬，另外還會面試人頭需有水電等「特殊專長」，以因應銀行端詢問，刑事局中打近日收網，帶回于等29人，其中10人羈押。

刑事局中打三隊在去年7月間接獲一名台中市民報被詐，金額破億元，三隊立案後分析金流，查出該市民匯入的帳戶是詐騙水房使用的人頭公司戶，全案報請台北地檢署指揮後，與新北市刑大八隊、板橋警分局合辦。

檢警調查，台北市于姓男子（40歲）在去年初時成立水房集團，為了規避警銀監督，會先面試有「特殊專長」的人頭，包括具有水電、土地買賣、營造、餐飲等背景，主因詐騙猖獗，銀行端會對設立公司帳戶的客戶，嚴加審查，申設帳戶時，會「考詢」客戶的職業背景與內容，若有起疑，即會拒絕設立。

另外于男還會以每件申設公司戶成功，即給10萬元的薪資，作為吸引人頭戶加入的條件，而人頭戶在等待公司戶申設的期間，會以「軟控」方式，控制在水房的據點內，避免申設帳戶的過程有差錯。

檢警在今年4月22日前往新北市中和區、桃園市桃園區等地搜索，帶回涉案于姓男子等29人，搜索桃園據點期間，還有一段插曲，因水房內人數僅有15人，跟先前掌握的16人有落差，經追問之下，才知陳姓幹部外出買早餐。

陳男現身見到大批檢警時，還佯稱是「外送早餐」，但經不起檢警不斷追問細節而破功，全案查扣手機、公司大小章、存摺、點鈔機、475餘萬元等贓證物，另向法院聲請刑事裁定查扣涉案公司戶內的385萬元。

全案依詐欺、洗錢等罪，移送台中地檢署，檢方訊問後聲押于男等10人獲准，其餘涉案人5萬元至15萬元交保。

刑事局中打三隊破獲以于姓男子為首的水房集團，出動特警攻堅，在桃園、新北等地帶回29人。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打三隊破獲以于姓男子為首的水房集團，出動特警攻堅，在桃園、新北等地帶回29人。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打三隊破獲以于姓男子為首的水房集團，查扣涉案現金、手機等贓證物。記者陳宏睿／攝影
刑事局中打三隊破獲以于姓男子為首的水房集團，查扣涉案現金、手機等贓證物。記者陳宏睿／攝影
刑事局中打三隊破獲以于姓男子為首的水房集團，出動特警攻堅，在桃園、新北等地帶回29人。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打三隊破獲以于姓男子為首的水房集團，出動特警攻堅，在桃園、新北等地帶回29人。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打三隊破獲以于姓男子為首的水房集團，查扣涉案現金、手機等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打三隊破獲以于姓男子為首的水房集團，查扣涉案現金、手機等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打三隊破獲以于姓男子為首的水房集團，出動特警攻堅，在桃園、新北等地帶回29人。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打三隊破獲以于姓男子為首的水房集團，出動特警攻堅，在桃園、新北等地帶回29人。記者陳宏睿／翻攝

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