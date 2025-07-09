保證底薪4萬拉人到柬埔寨行詐 她臉書PO廣告害人判3年2月刑

詐騙集團「萬古」鎖定佯以感情交往、博奕、投資等詐術，詐騙不特定歐美人士匯款，而詐團內部需要有一定外語能力的成員，因此成立「模特部」，接替「業務部」成員與被害人對話，另組「人事部」，誑稱保證底薪4萬且有高額獎金，將台灣人騙到柬埔寨行詐，求職者淪為詐團一員。桃園地院依圖利以詐術使人出國罪判成員白秀玉3年2月徒刑，台灣高等法院今雖撤銷改判，但刑度維持。

白秀玉2022年7月3日加入由劉哲伊（另案通緝）等人組成的詐騙集團，並擔任「人事部境外招募組」組員。

該集團以底薪4萬元與高額獎金為幌子，誘騙民眾前柬埔寨工作，一旦身陷陷阱，若沒成功招募國人赴柬埔寨且未賠付60萬元贖金者，不得返國；護照沒收，不得自由進出或離開工作園區，且不論工作與否、工作內容、工作時間、行動範圍、可否對外聯繫及對外聯繫期間、聯繫內容等，都遭嚴格監管限制。如業績未達標，將會遭毆打、電擊、關入「小黑屋」或轉賣他處等。

白秀玉2022年7月間透過臉書刊登「高薪招聘」行政文書人員、旅宿服務人員等職缺假廣告，一名被害人信以為真，同意接受安排自桃園國際機場出境前往柬埔寨，但當被害人抵柬後，護照就被詐騙集團沒收，還因對外求援而被毆打。被害人因親睹其他成員受罰，只好屈從行詐，但同年8月15日他伺機向親人求援，才被詐團釋放。

桃園市警局報請桃園地檢署偵辦，白秀玉在偵查中表示在人蛇詐騙集團的機房工作，除了負責傳送詐騙簡訊以外，還在臉書社團張貼招募廣告，也在網路貼一些貸款需求或投資理財的廣告及文章，如果有人聯絡，便先加LINE，請組長「源哥」來接洽。白秀玉說「後面接洽出國，是『源哥』處理安排」。

有2名被害人是因白女招募，被送往柬埔寨從事詐騙。

桃園地院認為白秀玉正值青壯，卻參與詐欺犯罪組織，並詐騙被害人出境至柬埔寨從事不法，應予譴責，考量白秀玉認罪可減刑、學歷為高中肄業、從事服務業等狀況，判她3年2月徒刑。

白秀玉表示，她加入詐團，原本說好每月底薪是美金1300元，但還要扣吃、住的錢，加上還要付「馬（詐團組長）的喪葬費」，她一毛也沒拿到。