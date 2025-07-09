影／高雄婦接假兒子電話匯款 幸好真兒子及時「現聲」

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聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄徐姓婦人昨天到銀行匯款，行員發現收款帳戶異常，疑是詐團人頭戶，趕緊報警阻詐。警方到場查出，有人假冒婦人兒子的名字加Line好友，稱要投資款，她不疑有詐，直到真兒子打來電話，確認並沒要錢投資，她才沒因此受騙。

昨天中午，71歲的徐姓婦人到彰化銀行鳳山分行，臨櫃要匯款33萬元，行員發覺收款帳戶異常，已列警示帳號，立即報警阻詐。

警方到場，查出徐婦接到有人以兒子的名字加Line好友，不疑有詐加好友，對方馬上假冒兒子打來電話，稱要投資手機生意，需要33萬元。

徐婦原本覺得對方又加Line有些奇怪，而且來電聲音沙啞，不太像兒子的聲音，但因對方稱換手機門號才另加Line、因為「感冒」聲音才不一樣，她因此相信，才根據對方指定的帳號去匯款。

警方聯絡徐婦的兒子，真兒子打來電話，徐婦一聽便知是兒子的聲音，直呼「我會昏倒」，警方及行員才成功阻止徐婦遭騙。

警方表示，假冒親屬身分是詐騙集團常用的手法，更專挑年長者下手，家中若有年長者，應向長輩宣導相關詐騙手法，有任何疑問可撥打165專線諮詢，保護自身財產安全。

徐婦在銀行臨櫃匯款，警方到場阻詐。記者林保光／翻攝
徐婦在銀行臨櫃匯款，警方到場阻詐。記者林保光／翻攝

名字 詐騙集團

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