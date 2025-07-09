影／台大外籍學生第一次網拍就遇到詐團 銀行找來警方阻止匯款

一名23歲台灣大學外籍學生生平第一次在臉書販售商品，就遇到詐騙集團，詐團要求以物流交易，隨後假冒客服人員要求他繳交5萬元保證金，外籍學生以為這是台灣的交易規則，乖乖地到銀行要臨櫃匯款，幸好銀行人員關懷提問，並找來警方說明，外籍學生才沒有上當。

這名外籍學生未透露太多個人細節，警方從他口音研判是韓國來台就讀台大的學生；台北市大安分局羅斯福路派出所巡佐林俊生、警員陳珮玟，2日下午3時擔服巡邏勤務，接獲中國信託銀行公館分行行員通報，稱一外籍學生疑似遭遇詐騙，要匯款相當於一、兩個月的生活費至不明帳戶，行員察覺有異，立即通報警方到場協助。

警方趕抵現場，外籍學生表示，自己在臉書平台販售商品，遭自稱買家的陌生網友要求以「新竹物流」交易，並提供連結要求其登入及聯繫客服。隨後一名自稱物流客服的人士，聲稱須先匯款5萬元以完成「驗證程序」，認證完成後將退款。

學生信以為真，依指示至銀行準備匯款，行員發現他的說法與近期詐騙手法相符，立即通知警方。警方到場向外籍生詳細說明「假買家、假物流」詐騙手法，指出這類以「解除分期付款」、「驗證金」為名義的詐術早已層出不窮，並提醒勿輕信來路不明的對話與指示。