虛擬資產詐銷集團遭搜索 王牌交易所創辦人30萬交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

ACE王牌交易所爆發22億垃圾幣詐騙洗錢案，台北地檢署溯源追查，發現「虛擬資產詐銷集團」以藝術品、普洱茶作為虛擬貨幣上鏈發行的等值資產，以「實體資產代幣化」詐騙2千多萬元，新北市刑大搜索拘提曾姓主嫌共9人到案，包括ACE王牌交易所創辦人潘奕彰、超級女業務林若蕎，台北地檢署複訊後命潘奕彰30萬交保，林若蕎偵訊中。

檢警調查，曾男旗下的帝德公司涉主導虛擬資產詐銷集團，2019至2021年利用知名藝術家雕塑、畫作等藝術品及有增值潛力的普洱茶等物，透過「實體資產代幣化」詐騙投資人。

檢警追查，曾男與潘奕彰、林若喬等人通過區塊鏈技術，將藝術品轉換為虛擬貨幣，在區塊鏈上鏈發行和交易，再透過王牌交易所系統向投資人宣稱可獲利，讓人誤信商品上鏈後不會遭竄改，實際上並沒有此項藝術品，或虛增藝術品價值誆騙投資人。

檢警統計，目前已有近百人報案受騙，財損累計約2千萬餘元。曾男預計明天上午移送北檢複訊。

ACE王牌交易所創辦人潘奕彰涉詐欺30萬交保。記者潘俊宏／攝影
ACE王牌交易所創辦人潘奕彰涉詐欺30萬交保。記者潘俊宏／攝影
ACE王牌交易所超級女業務林若蕎移送北檢。記者張宏業／攝影
ACE王牌交易所超級女業務林若蕎移送北檢。記者張宏業／攝影

藝術品 虛擬貨幣 資產

延伸閱讀

726大罷免決戰倒數20天 藍營人士：民進黨手上還有3張王牌

MLB／釀酒人火球新秀5局8K無失分 技壓海盜王牌史肯斯

MLB／9投受傷等不到王牌回歸 大都會米納亞再傳傷勢復出延期

溜馬創造不可能逼進搶七 看好打臉聯盟劇本一舉奪冠

相關新聞

虛擬資產詐銷集團遭搜索 王牌交易所創辦人30萬交保

ACE王牌交易所爆發22億垃圾幣詐騙洗錢案，台北地檢署溯源追查，發現「虛擬資產詐銷集團」以藝術品、普洱茶作為虛擬貨幣上鏈...

檢方偵辦虛擬資產詐銷集團 晚間移送北檢複訊

ACE王牌交易所爆發22億垃圾幣詐騙洗錢案，台北地檢署今天指揮新北市刑大搜索曾嫌等9人住居所、3家藝術品發行商共12處所...

虛擬資產詐銷集團遭搜索 藝術品、普洱茶上鏈發行詐騙百人2千萬

ACE王牌交易所爆發22億垃圾幣詐騙洗錢案，台北地檢署溯源發現「虛擬資產詐銷集團」以藝術品、普洱茶作為虛擬貨幣上鏈發行的...

仙塔律師涉洩密洗錢助詐團！靈骨塔騙上億手法曝光 犯嫌早知偵辦進度

網紅「仙塔」李宜諪等3名律師涉協助詐騙集團獲交保，檢警查出，呂姓情侶與竹聯幫戰堂王姓組長以轉賣靈骨塔位等殯葬產品，誘使抵...

影／婦約幣商談投資卻突遇警察攔車 得知真相嚇出一身冷汗

桃園市桃園區一名婦人昨下午與一名年輕男幣商在超商討論虛擬貨幣投資，恰巧被一旁經過的休假員警聽見內容，金額達百萬元，員警察...

員警休假巧遇投資詐騙 攔車逮人救回百萬退休金

桃園一名20歲林姓男子在超商內慫恿民眾投資虛擬貨幣，準備詐騙上百萬退休金。所幸桃園警分局武陵派出所員警休假期間購物時發現異狀，立即通報所長簡國峻指派便衣支援，成功攔截計程車並當場逮人，保住被害人血汗錢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。