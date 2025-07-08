虛擬資產詐銷集團遭搜索 王牌交易所創辦人30萬交保

ACE王牌交易所爆發22億垃圾幣詐騙洗錢案，台北地檢署溯源追查，發現「虛擬資產詐銷集團」以藝術品、普洱茶作為虛擬貨幣上鏈發行的等值資產，以「實體資產代幣化」詐騙2千多萬元，新北市刑大搜索拘提曾姓主嫌共9人到案，包括ACE王牌交易所創辦人潘奕彰、超級女業務林若蕎，台北地檢署複訊後命潘奕彰30萬交保，林若蕎偵訊中。

檢警調查，曾男旗下的帝德公司涉主導虛擬資產詐銷集團，2019至2021年利用知名藝術家雕塑、畫作等藝術品及有增值潛力的普洱茶等物，透過「實體資產代幣化」詐騙投資人。

檢警追查，曾男與潘奕彰、林若喬等人通過區塊鏈技術，將藝術品轉換為虛擬貨幣，在區塊鏈上鏈發行和交易，再透過王牌交易所系統向投資人宣稱可獲利，讓人誤信商品上鏈後不會遭竄改，實際上並沒有此項藝術品，或虛增藝術品價值誆騙投資人。