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虛擬資產詐銷集團遭搜索 藝術品、普洱茶上鏈發行詐騙百人2千萬

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

ACE王牌交易所爆發22億垃圾幣詐騙洗錢案，台北地檢署溯源發現「虛擬資產詐銷集團」以藝術品、普洱茶作為虛擬貨幣上鏈發行的等值資產，以「實體資產代幣化」詐騙全台近百人，財損出估2千多萬元。台北地檢署指揮新北市刑大搜索帝德國際實業公司實際負責人曾姓主嫌住處及藝術品廠商，全案朝詐欺等罪嫌偵辦中。

台北地檢署指揮新北市刑大依發起操縱指揮詐欺犯罪組織、三人以上共同犯詐欺取財等罪嫌，搜索曾嫌等9人住居所、3家藝術品發行商共12處所，拘提9人到案；其中包含一審審理中、受科技監控的王牌交易所犯創辦人潘奕彰、超級女業務林若蕎，主謀林耿宏則因他案由其他法院借提，擇日再提訊到案。

檢警掌握，曾姓主嫌的帝德公司涉主導虛擬資產詐銷集團，2019至2021年以知名藝術家的雕塑、畫作等藝術品及有增值潛力的普洱茶等物「實體資產代幣化」詐騙投資人

檢警追查，曾姓主嫌等人涉通過區塊鏈技術將藝術品轉換為虛擬貨幣，在區塊鏈上鏈發行和交易，並透過王牌交易所系統向投資人宣稱可獲利，實際上並沒有此項藝術品，或虛增藝術品價值誆騙投資人。

檢警統計，目前已有近百人報案受騙，財損累計約2千萬餘元。

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片

區塊鏈技術 投資人 藝術品 藝術家 虛擬貨幣 詐欺 詐騙 資產

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