仙塔律師涉洩密洗錢助詐團！靈骨塔騙上億手法曝光 犯嫌早知偵辦進度

網紅「仙塔」李宜諪等3名律師涉協助詐騙集團獲交保，檢警查出，呂姓情侶與竹聯幫戰堂王姓組長以轉賣靈骨塔位等殯葬產品，誘使抵押房產貸款交付，向6人騙走上億元，3律師向情侶的友人洩漏案情或通知變賣財產，有犯嫌到案前便知偵辦進度。

警方調查，41歲呂姓男子與35歲吳姓女友透過管道取得持有殯葬產品的老人名單，致電自稱殯葬協會人員，指被害人持有的靈骨塔位、骨灰罈、內膽等價值極高，有金主欲高價收購，但須製作財力證明、買賣金流或補稅金。

情侶將被害人轉介竹聯幫戰堂組長42歲王姓男子在台北市經營的融資公司，前往地政事務所辦理名下不動產抵押設定貸款，金主以手續費、介紹費、服務費、利息等名義，扣除借貸金額約3至4成，交付現金給被害人，被害人在地政事務所附近轉交情侶。

警方清查，2022年起有6人被害，抵押11間房產貸款1.6億元，初估被騙轉交現金破億，其中一名男工程師財損最多，抵押台北信義區1間、新北市汐止區3間房產貸款3500萬元。

1名被害人去年6月向台北中山警分局報案，刑事局偵四大隊第三隊追查，今年4月22日在情侶桃園市住處拘提兩人，吳委任律師李宜諪、趙浩程，呂委任律師蔡沅諭，李、蔡當天赴刑事局「陪偵」。

警方當月欲再詳細搜索情侶住處，發現情侶的BMW X6汽車不見，屋內有變動跡象，調閱監視器後查出吳的友人23歲陳姓男子協助情侶賣掉汽車及飾品，5月16日拘提到案，查扣手機發現發現與情侶及李、趙成立LINE群組，李通知陳處理財產，與趙皆透露案情，另追出蔡曾找陳透露案情，陳又傳訊給融資公司某員工告知偵辦內容及進度。

警方5月22日拘提王及融資公司員工共5人，上月30日拘提3名律師及協助搬運情侶物品等7人，李、蔡、趙分別在新北新莊、中和及台北信義住處被拘提。據了解，3律師態度配合，未特別提出需求。

警方查扣手機27支、現金306萬元、借貸文件、委託契約書、電腦等，詢後將情侶等人依詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例移送，將李與趙依洩密及洗錢、蔡依洩密偵辦。台北地檢署聲押禁見情侶、王等9人獲准，命李、趙、蔡各70萬、50萬、10萬元交保，均限制出境、出海。