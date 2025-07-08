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影／婦約幣商談投資卻突遇警察攔車 得知真相嚇出一身冷汗

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市桃園區一名婦人昨下午與一名年輕男幣商在超商討論虛擬貨幣投資，恰巧被一旁經過的休假員警聽見內容，金額達百萬元，員警察覺疑似詐騙立即通報所長；對此警力趕往攔下2人搭乘的計程車，女子起初還一頭霧水，經解釋才恍然大悟，所幸即時遭警方攔阻，險成詐騙肥羊。

桃園警分局武陵派出所員警昨下午2時30分許休假前往安東街某超商購物，聽到一旁有一名年輕男子正在跟一名女子大談虛擬貨幣投資，並要求女子將百萬款項交付給他，員警直覺有異通報所長。所長立即指派便衣人員趕往監控，但抵達時2人已搭計程車離開，立即通報警網攔截。

對此員警攔下2人搭乘的計程車，將20歲林姓男子一把從車內揪下來，起初女子還一頭霧水，聽見警方說是詐騙還問「真的嗎？」不知道發生什麼事，警方在車上找到林男攜帶的驗鈔機，因怕在超商太顯眼，所以正要帶婦人搭計程車離開，前往其他地方繳款驗鈔。

經了解，女子加入投資群組，聽信「幣商」的誘導，想用退休金投資虛擬貨幣賺錢，事後透過員警勸說才知道自己已經陷入詐騙陷阱，差點被騙走123萬元，幸好員警機警阻止，否則將血本無歸，後續全案依法移請偵辦。

桃園一名婦人昨與一名年輕男幣商在超商討論虛擬貨幣投資，被一旁休假員警聽見，察覺疑似詐騙通報所長，警方立即出動攔車逮補詐騙男子。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名婦人昨與一名年輕男幣商在超商討論虛擬貨幣投資，被一旁休假員警聽見，察覺疑似詐騙通報所長，警方立即出動攔車逮補詐騙男子。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名婦人昨與一名年輕男幣商在超商討論虛擬貨幣投資，被一旁休假員警聽見，察覺疑似詐騙通報所長，警方立即出動攔車逮補詐騙男子。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名婦人昨與一名年輕男幣商在超商討論虛擬貨幣投資，被一旁休假員警聽見，察覺疑似詐騙通報所長，警方立即出動攔車逮補詐騙男子。記者周嘉茹／翻攝

虛擬貨幣 計程車 詐騙

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