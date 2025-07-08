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命理師江柏樂遭詐300萬「10年才能存到」 高院判幫助犯全數照賠

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

命理師江柏樂投資股票，遭詐騙集團假投資話術詐財，依指示匯出300萬元後才驚覺受騙，報警處理，詐團成員江進財去年11月27日被台灣高等法院依詐欺取財得利等罪判刑定讞。江柏樂提刑事附帶民事訴訟，高院民事庭今判江進財應賠償300萬元，及自2024年10月31日起至清償日止，按年息5%計算利息。

63歲的江柏樂常上電視節目分享風水、命理觀，2022年投資股票時，被加入LINE投資群組，經群組成員分享投資心得，介紹標榜高獲利、低風險的「投資平台」，他信以為真，依指示向指定人頭帳戶匯出300萬元。

江柏樂說，當時妻子曾阻止匯款，但他仍解除美金定存，匯出300萬元，匯款不久越想越不對勁，立刻打電話希望銀行止付，但被告知已轉帳，他只好報警處理。

台北市警方表示，江柏樂2022年9月初受騙後向中山二派出所報案，員警受理後依規定單一窗口轉交人頭戶轄區桃園市龍潭警分局續辦。

江說，自己很懊悔鬼迷心竅，覺得被詐騙很丟臉。他說，遭詐騙金額巨大，需花費10年才能存到遭詐騙的金額，曾批評桃園地院依審判江進財5月徒刑與2萬元罰金實在過輕。

江進財因提供電信門號、金融帳戶帳號及密碼予給詐騙集團，讓詐團得以製造金流斷點，高院刑事庭依幫助犯詐欺得利罪判4月得易科罰金之刑、依幫助犯洗錢防制法一般洗錢罪判10月徒刑，併科1萬元罰金；又依幫助犯洗錢防制法一般洗錢罪判5月徒刑，併科1萬元罰金。

高院民事庭審理後，今判江進財應給付江柏樂300萬元與利息。

命理師江柏樂2022年遭「假投資」話術詐財，失金300萬元，台灣高等法院今判涉詐男子江進財須賠償300萬元。圖／聯合報系資料照
命理師江柏樂2022年遭「假投資」話術詐財，失金300萬元，台灣高等法院今判涉詐男子江進財須賠償300萬元。圖／聯合報系資料照

桃園地院 洗錢 詐騙集團

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