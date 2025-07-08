桃園一名20歲林姓男子在超商內慫恿民眾投資虛擬貨幣，準備詐騙上百萬退休金。所幸桃園警分局武陵派出所員警休假期間購物時發現異狀，立即通報所長簡國峻指派便衣支援，成功攔截計程車並當場逮人，保住被害人血汗錢。

員警成功攔截計程車並當場逮人，保住被害人血汗錢。圖：讀者提供

據悉，該名被害人誤信網路上的虛擬貨幣投資群組，在所謂「幣商」鼓吹下，決定將畢生積蓄交由林男代操作獲利。當時兩人正準備搭乘計程車離開現場交付款項，警方果斷出手將林男由車內拉下，被害人當場愣住，未察覺自己已陷入詐騙陷阱。

員警成功攔截計程車並當場逮人，保住被害人血汗錢。圖：讀者提供

桃園分局指出，此案為典型的假投資詐騙手法，提醒民眾切勿輕信來路不明的投資群組及保證獲利的話術，如有疑慮可撥打165反詐騙專線諮詢。全案已依法移請檢方偵辦。

本文章來自《桃園電子報》。原文：員警休假巧遇投資詐騙 攔車逮人救回百萬退休金