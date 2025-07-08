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影／半價收購詐騙點數卡 台中業者轉賣賺差價糗了...保時捷被警扣押

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓通訊行業者涉以市價五折或七折的價格，收購APPLE點數卡，但點數卡是詐騙集團以假交友方式，向被害人行騙，有多達10多人受害，檢警近日收網，帶回林男等涉案7人，查扣林男名下保時捷名車一輛，全案警詢後依洗錢等罪送辦，檢方命林以8萬元交保。

台中市刑大七隊在今年初針對假詐騙案件分析，發現多名被害人是詐騙集團以網路交友名義，誘騙被害人購買APPLE點數卡，該批點數卡再以五折、七折價格，轉售給林姓男子（28歲）經營通訊行，以低於市價的價格轉售，賺取價差。

警方認定林男行為構成洗錢，今年5月間收網，查緝林男與公司員工等7人到案，查扣現金、電腦、多支手機及一輛保時捷名車，以利後續清查被害人，以及被害人追索損失。

警方目前清查，此案有14名被害人受害，被騙金額達數萬元至十多萬元，金額上看百萬元，因林男已經營一段時間，將陸續清查是否有其他被害人，全案警詢後依洗錢、詐欺等罪，移送台中地檢署偵辦，檢方訊問後命林以8萬元交保。

台中市刑大大隊長李明道呼籲，網路社群蓬勃發展的時代，接觸詐騙的風險劇增，對於網路世界所接觸的人事物須保持謹慎，如要求任何金錢交付時更需三思，以免落入詐騙集團陷阱，如遇上疑似詐騙案件，應立即撥打165或110確認。

台中市林姓通訊行業者涉收購詐騙集團的點數卡，檢警近日收網抓人，查扣涉案電腦、保時捷等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓通訊行業者涉收購詐騙集團的點數卡，檢警近日收網抓人，查扣涉案電腦、保時捷等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓通訊行業者涉收購詐騙集團的點數卡，檢警近日收網抓人，查扣涉案電腦、保時捷等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
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網路 被害人 詐騙集團

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