中信銀發聲明稿 籲民眾勿點可疑連結、不輸入帳密

中信銀行近期接獲外界反映有不肖人士偽冒中國信託銀行名義，發送社群媒體訊息或電子郵件，通知客戶交易驗證，引導輸入網銀帳號密碼，抑或宣稱偵測到帳戶在多個裝置出現使用紀錄，要求點擊內附連結進行驗證，恢復完整使用權限。

中信銀行鄭重澄清，此等均為詐騙集團手法，並做以下聲明：

1. 本行不會透過社群媒體訊息或電子郵件，要求客戶點擊連結登入帳戶或驗證個資，請勿點擊或輸入任何資料。

2. 如接獲訊息通知要求聯繫或提供個人資料（如身分證字號、帳號、卡號及密碼），請務必小心求證，若需確認，請撥打165反詐騙專線查證，或請洽中信銀行客服中心(02) 2769-5000查證。