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中信銀發聲明稿 籲民眾勿點可疑連結、不輸入帳密

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

中信銀行近期接獲外界反映有不肖人士偽冒中國信託銀行名義，發送社群媒體訊息或電子郵件，通知客戶交易驗證，引導輸入網銀帳號密碼，抑或宣稱偵測到帳戶在多個裝置出現使用紀錄，要求點擊內附連結進行驗證，恢復完整使用權限。

中信銀行鄭重澄清，此等均為詐騙集團手法，並做以下聲明：

1. 本行不會透過社群媒體訊息或電子郵件，要求客戶點擊連結登入帳戶或驗證個資，請勿點擊或輸入任何資料。

2. 如接獲訊息通知要求聯繫或提供個人資料（如身分證字號、帳號、卡號及密碼），請務必小心求證，若需確認，請撥打165反詐騙專線查證，或請洽中信銀行客服中心(02) 2769-5000查證。

3. 針對疑似偽冒本行之連結，可使用本行官網提供之「提防詐騙及來源驗證」https://www.ctbcbank.com/twrbo/zh_tw/esg_index/esg_anti-fraud/security.html 進行識別。

釣魚信件示意圖。截自手機螢幕
釣魚信件示意圖。截自手機螢幕

中信銀行 社群媒體 詐騙集團

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