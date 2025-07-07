豐原一家五口疑遭詐騙釀家庭悲劇 醫籲看穿詐團這二手段防上鈎

台中豐原一家五口命案，疑遭遇投資詐騙，導致家庭悲劇，引起社會關注。衛福部桃園療養院副院長李俊宏說，由於這個家庭對防詐的認知、識能有所落差，再加上詐騙集團利用民眾對法律、金融的資訊落差，以及人性弱點，讓被害人心生恐懼就範，甚至不願報警求助，發生憾事。

李俊宏說，觀察目前黃金、股票、虛擬貨幣等投資詐騙，詐團會先設計一套劇本，利用民眾對於法律、金融投資的不了解，以黃金投資來說，詐騙集團會說，一般來說，買黃金需要大筆資金，但其有管道可以「小額投資」，欺騙被害人上當，且剛開始一、二次會先返還部分獲利，取得被害人的信任，讓被害人投入更多的錢加碼投資，而陷入詐騙集團的圈套。

他說，一旦被害人驚覺想要脫身，詐騙集團就開始不斷用本票、黑道等話術，再度利用民眾對於金融、法律不熟悉的資訊落差，如詐騙集團會分為兩方面，第一、威脅被害人已經簽了本票就會被強制執行，但事實上還是有法律救濟的管道；第二、恐嚇被害人不還錢，將有黑道上門取財，或找精神疾病患者傷人等，就是利用人性弱點，採心理戰術控制被害人的情緒與行為，並感到害怕，若最後無法承受，恐就發生憾事。

「觀察國內詐騙事件，很少有詐騙集團尋找黑道向被害人取財。」李俊宏說，因為如此詐騙集團會花費更多的錢，還不如去尋找下一名被害人來得簡單，往往只有在詐騙集團內部分贓不均時，才會找上黑道。要避免成為詐騙的被害人，面對黃金、股票、虛擬貨幣等投資，一定要多方查證，不要輕易匯錢出去，如果真的不小心受騙上當，應尋求警方、律師等協助。

李俊宏指出，臨床上收治一名女性，由於遭遇到投資詐騙，鬧到夫妻失和，精神壓力大，睡不好，前來就醫，沒想到，在看診的過程發現，該名女子還想借錢，再投入更多的錢，把被騙的錢凹回來，這時他趕緊苦勸，不要急著翻本，並請患者報警處理，雖然被騙的錢可能已經拿不回來，但不會再繼續損失。臨床觀察，被詐騙的人最終都可以走出被騙的陰影，「人生還是要繼續走下去」。