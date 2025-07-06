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女接「未顯示號碼」來電被騙1800萬 假檢警增加利用民眾恐慌

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

林姓女子接到假檢警詐騙集團電話，詐團稱她涉洗錢須監管銀行帳戶，要求面交現金及轉帳，騙走1800萬元。刑事局表示，近期假檢警呈上升趨勢，利用民眾恐慌行騙，民眾要嚴防。

警方表示，南部林姓女子今年6月在家接到「未顯示號碼」電話，對方自稱金管會專員，指林因帳戶短時間大量轉帳涉洗錢案，已通報警方，將由警方聯繫；隔天自稱某警分局偵查隊林姓警員來電，指林涉境外洗錢，林依指示開啟視訊製作筆錄，看見對方穿警察制服且看似在警察機關，卸下心防，對方稱移送後將由地檢署聯繫。

事後林接到自稱鍾姓檢察官電話，要求儘速前往銀行臨櫃設定約定轉帳帳戶，轉帳至指定帳戶監管，並交代偵查不公開，遇行員關懷提問就告知是開立公司所需，不可透漏案情，否則將面臨刑期。林面交及轉帳15次共1800萬元，起疑撥打165反詐騙專線洽詢驚覺遭詐。

刑事局指出，詐團假冒金管會、戶政事務所、醫院、警察局、地檢署等致電，謊稱身分證或健保卡遭冒用，涉洗錢或詐欺等刑案，要求提領現金給專人或匯進指定帳戶，進行監管並清查金流，沒問題才返還，並假造警察機關畫面行騙，民眾當下無法立即查證，易緊張慌亂及不知所措。

刑事局說，警方不會用通訊媒體、視訊製作筆錄，法院也不會通知監管帳戶，聽到「證件被冒用」、「偵查不公開」、「帳戶涉洗錢或其他不法」、「加LINE定時回報」、「監管帳戶」、「繳交公證金」，或「轉接165專線、轉接銀行專員、轉接地檢署或法院」，就是詐騙話術，應保持冷靜掛斷電話，撥打110或165查證。

刑事局觀察近期假檢警詐騙呈上升趨勢，提醒民眾嚴防。圖／刑事局提供
刑事局觀察近期假檢警詐騙呈上升趨勢，提醒民眾嚴防。圖／刑事局提供

洗錢 詐騙集團 警察

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