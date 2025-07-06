刑事警察局近期發現，假冒公務機關詐騙手法案件數呈現上升趨勢，且民眾所接獲的來電中，「未顯示號碼」亦呈現成長趨勢，經分析這些「未顯號」的來電中，大多自稱○○戶政所、○○警察局、○○醫院及○○地檢署，而千篇一律的手法都是先告訴民眾，因身分證或健保卡遭盜(冒)用，經查發現有涉及刑事案件(洗錢或詐欺等)，轉接○○警察局後，再轉接地檢署檢察官，讓民眾陷入一連串的驚恐情緒之中，最後告知帳戶即將遭到監管，必須將現金提領給專人或匯進指定帳戶中進行監管並清查金流，沒有問題才能將款項還給民眾。

假冒公務機關詐騙手法案件數呈現上升趨勢。圖：刑事警察局提供

刑事警察局彙整114年6月份遭「未顯號」來電詐騙的假冒公務機構詐騙案件，其中有一位住在南部的林小姐，某天在家中接獲「未顯號」的來電，對方自稱金管會的專員，告知因為林小姐名下帳號出現短時間大量轉帳匯款紀錄，疑似涉及洗錢案，已將案件通報給警方，後續案件調查將由警方與林小姐聯繫。隔日，林小姐接獲自稱某警察局偵查隊林姓員警來電，表示林小姐已經涉及一起境外的洗錢案件，當下與林小姐透過視訊方式製作調查筆錄，林小姐看見視訊畫面中的背景及人員服裝等，都和印象中的警察機關相同，便完全卸下心防，相當信任視訊畫面中的「那位員警」，後續員警又表示案件移送至地檢署後，會由地檢署進行聯繫。不久之後，林小姐接獲一名自稱鍾姓檢察官的來電，表示林小姐確定涉及洗錢案件，須儘速將錢轉帳至指定帳戶進行監管及過濾，請林小姐前往銀行臨櫃設定約定帳戶，並再三交代由於偵查不公開，當遇有銀行行員關懷提問，就告知是開立公司所需要，千萬不可以透漏案情，否則將面臨刑期等問題。此後，林小姐陸續面交及轉帳共計15次，等到林小姐覺得有疑問，撥打165專線洽詢，才驚覺遭到詐騙，全部損失新臺幣1,800萬餘元。

刑事警察局表示，分析本型態詐騙手法，主要利用民眾接獲金管會、警察局、地檢署等公務機關來電，易發生緊張、慌亂或不知所措的特性，利用民眾當下無法立即查證的弱點，甚至像案例中，歹徒製造一個空間環境都與警察機關幾乎相同的背景，透過以假亂真的方式，讓民眾不疑有他，並一步一步落入陷阱裡。

刑事警察局提醒，警方不會用通訊媒體(視訊)製做筆錄、法院不會通知監管帳戶，只要聽到關鍵字「證件遭冒用」、「偵查不公開」、「帳戶涉洗錢或其他不法」、「加LINE定時回報」、「監管帳戶」、「繳交公證金」，或者在電話中要協助「轉接165專線、轉接銀行專員、轉接地檢署或法院」，就是詐騙話術，切勿受騙上當。當接獲務「未顯號」的來電，務必保持「1聽、2掛、3查證」步驟，先保持冷靜掛斷電話，再透過110或165反詐騙諮詢專線進行查證，以保護個人財務安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：「未顯號」來電詐騙猖獗 警方揭假冒公務機關話術陷阱