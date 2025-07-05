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買房還投資玉石？北市女奔銀行領1800萬 警苦勸她別落入詐團陷阱
台北市中正第一分局忠孝東路派出所警員鄭翔謙上月26日執勤時，接獲兆豐銀行金控總部分行通報，一名77歲葉姓婦人疑似遭遇詐騙，一開口就是要提領戶頭內1800萬元現金，銀行人員關懷後認定異常後通知警方，葉女一下說要買房投資，一下又說要買玉石，在員警與行員近一小時耐心勸說下，葉婦才驚覺自己遇到假投資真詐騙，不再堅持提領後離去。
警方指出，葉婦當天前往銀行櫃檯辦理業務，一開口便表示欲提領1800萬元現金。由於金額龐大，行員不敢大意，立即詢問用途，老婦人最初聲稱該筆資金用於「投標土地與房屋」，但當被進一步追問具體標的或相關資料時，語焉不詳、神情閃爍，引起行員高度警覺，遂立即通報警方協助。
警員鄭翔謙趕抵現場，持續以關懷方式詢問老婦人資金用途，對方又改口表示是要「投資玉石」，但對於投資標的、來源及交易對象仍無法清楚說明，由於種種跡象顯示有異，員警與行員遂耐心說明過往常見詐騙案例與詐騙集團慣用話術，提醒她可能正落入假投資真詐騙陷阱。
在經近一小時苦勸，葉婦終於打消提款念頭，避免將多年積蓄拱手讓人，中正第一分局提醒，高年齡長者向來為詐騙被害高風險族群，且詐騙集團常利用「假檢警」、「假親友」、「假投資」及「假交友」等話術讓高齡長者陷入詐騙集團的陷阱，提醒民眾如遇到疑似詐騙手法，一定要保持冷靜、小心查證、馬上撥打165反詐騙諮詢。
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