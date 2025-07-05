頻助詐團洩密！「仙塔律師」也翻車 檢察官：檢討律師選任與酬金來源

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聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

網紅律師「仙塔律師」Santa（本名李宜諪）日前遭控將陪偵訊息洩漏給詐騙集團尚未落網的共犯，並涉嫌協助洗錢，訊後以70萬元交保，引發社會譁然。台灣高等檢察署台南檢察分署主任檢察官章京文曾指出，近年洩密案件激增，與詐欺案暴增密切相關，他認為應更清楚劃分辯護人正當行使職務與洩密行為的界線，並檢討律師選任與酬金來源機制，以防制度遭濫用。

章京文6月時在「偵查中辯護權之定位與範圍」南部場研討會中指出，偵查不公開制度的立法本意，在於維護偵查程序的完整與效率，確保國家刑罰權能正當運作，辯護人在偵查階段依法享有防禦權，但依刑事訴訟法及偵查不公開作業辦法規定，所接觸的偵查資訊原則上不得公開或洩漏，也不得為不當目的使用。

法務部統計顯示，截至2024年，共有92名辯護人因違反偵查不公開遭偵辦，而在2021年以前，每年相關案件不超過5人；自2022年起案件數急劇上升，2023年更突破45件。目前已起訴且仍在審理者有44人，22人已經判決（其中6人無罪），另有16人獲緩起訴處分、10人不起訴。

從案件態樣觀察，洩密多發生於閱卷、陪偵與律見過程，其中以洩漏陪偵中獲知之訊息為最多（34次），其次為交付羈押聲請書或其內容（18次）、洩漏卷證資料（18次）以及禁見接見後外洩資訊（15次）。資訊來源方面，以「閱卷」占比42%最高，「陪偵」緊追在後，占40%。

此外，辯護人選任來源也成關鍵風險點。除了被告本人委任外，許多案件中律師由親屬或第三人轉介，甚至來自犯罪集團中上游共犯或金主，藉由律師取得偵查資料，再回傳給犯罪組織其他成員。

章京文指出，這類資訊傳遞形式上雖符合法定程序，但實質上未必有助於當事人辯護，反而可能與其利益相違背，與辯護權的正當行使背道而馳。

章京文強調，法律雖允許第三人代為支付律師費用，前提仍是律師應本於專業獨立性，為當事人利益服務，而非受第三人指使；然而，實務上違反此原則的情形時有所聞，尤其在涉及詐欺、毒品等重大刑案中更為常見。

他說，這些案件往往涉及減刑條款，如毒品危害防制條例或詐欺犯罪危害防制條例，共犯之間本身即存在潛在利益衝突，若辯護人所取得資訊被用於協助共犯，將嚴重損害司法程序的公正性。

章京文呼籲，面對洩密案件日益頻繁，應從制度面加以檢討與修正，包含強化律師選任來源審查、律師費用來源透明化，並明確劃定辯護人職責與洩密行為的界線，以確保辯護權之行使不致成為犯罪工具，維護司法正義與社會信賴。

最高檢察署。圖／報系資料照
最高檢察署。圖／報系資料照

刑事訴訟 律師 詐欺 詐騙集團

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