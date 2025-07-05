網站遭誤認詐騙被下架 數發部：提供救濟管道

政府推動打詐，運用封鎖網域機制降低民眾接觸詐騙網站機會，不過也有網站被「誤殺」。數發部今天表示，有提供救濟管道，後續如果確認誤殺，會在最短時間內恢復網站。

政府推動詐欺犯罪危害防制條例（詐防條例），數發部也建置「網路詐騙通報查詢網」，提供民眾通報疑似詐騙廣告內容，經相關主管機關判斷後，若為詐騙訊息，就會通報台灣網路資訊中心（TWNIC）透過DNS RPZ（停止解析）機制封鎖網域。

根據數發部最新統計，網路詐騙通報查詢網自去年9月30日到今年6月28日止，已接獲通報疑似詐騙訊息共23萬3018則。經相關部會審查，已確認其中12萬9724則為詐騙訊息，並依詐防條例通報Meta、Google、LINE、TikTok四大平台業者下架。

不過，近期有民眾反映，並非詐騙網站卻被錯誤下架，或是帳號被封鎖狀況。外界關注如果網站被「誤殺」，有沒有申訴救濟機制，讓網站恢復運作。

數發部政務次長林宜敬指出，數發部管理DNS（網域名稱系統），但接獲DNS RPZ的來源可能來自各部會，難免可能有部會弄錯。如果有誤，數發部會趕快跟當初判斷的部會確認，若確認有網站被「誤殺」，也會以最快速度恢復。

數發部數產署署長林俊秀指出，詐防條例有設置「避風港條款」讓平台可免責，平台業者也都很配合、盡快在24小時下架詐騙廣告，如果有誤殺狀況，一種可透過業者的管道反映，另一種政府也會提供救濟管道，目前跟通報下架數量相比，誤殺率應不到1%，也希望持續降低誤殺狀況。

數發部官員說明，民眾透過網路詐騙通報查詢網通報後，依案件性質請各主管機關判斷，像是藥品可能是衛福部，虛擬貨幣可能是金管會等。如果網站被DNS RPZ機制下架後，通常會顯示另一個頁面，包括違反相關法規、頁面上也提供一組信箱，萬一真的錯誤下架網站，民眾可透過信箱反映。

官員解釋，通常民眾來信也會提供身分與聯絡方式，後續會了解當初判斷為詐騙廣告的原因，如果是被判斷仿冒企業等，也會跟企業直接求證，若判斷的確有誤，就會盡快恢復DNS RPZ機制，再回覆民眾。