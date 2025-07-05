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影／單身7旬翁被騙光千萬積蓄 3年後與詐團再交手…他氣到這麼做
彰化7旬陳姓老翁3年前曾因投資詐騙前後被騙了約1千多萬，多年來心情難以平復，但因身上沒有積蓄，仍不斷尋求投資機會想翻身，近日又有陌生網友接近他，並邀請他進一步投資，他半信半疑詢問警方，沒想到再次遇到詐騙集團成員，這次他與警方聯手逮到一名女車手。
警方指出，詐騙集團是利用臉書傳送假交友訊息，每日噓寒問暖誘騙73歲陳姓老翁到假投資網站「振華投資」投資，加LINE並下載非官方認證投資平台APP數位AI操作投資，讓他誤信「保證獲利、穩賺不賠」，是典型假交友投資。
單身的陳姓老翁過去在工廠上班，累積不少積蓄，原以為足夠退休生活使用，沒想到3年前陸續被以投資詐騙手法騙光存款，累積達1千多萬，警方指出，當時就提醒老翁往後若要投資覺得有疑慮可詢問警察，或多方查證，切勿再被騙。
陳姓老翁因對詐騙集團痛恨至極，近日遇到有網友主動加好友，並邀投資讓他提高警覺，老翁主動向警方求助，警方確認是詐騙，立即規劃查緝行動，老翁與對方相約和美鎮咖啡廳面交，為降低車手戒心，員警手執桌球拍喬裝桌球員在鄰桌練揮拍，最後成功在和美鎮咖啡店外逮捕35歲黃姓女車手，並查扣60萬元現金、收據、工作證、工作手機等相關證物。
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