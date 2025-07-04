快訊

黃金投資詐騙+1！小吃攤父女抵押4房背債3500萬 光月息就30萬

最快今晚生成！準「丹娜絲」最接近台灣時間曝 這縣市侵襲率達66%

日本地震預言發酵？桃機最新數據曝光 「這時期」出境人次減少

黃金投資詐騙+1！小吃攤父女抵押4房背債3500萬 光月息就30萬

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市豐原區驚傳一家五口，包含王姓夫妻和三名成年兒女疑投資黃金詐騙，走上絕路。大里區也傳出小吃攤林姓父女陷「投資黃金」詐騙，遭詐1216萬元，還抵押4棟房產，借貸2300萬元，至今仍積欠1600萬元，每月光利息就要30萬元，壓得父女喘不過氣，已於今年4月報案。

台中市警局霧峰分局偵查隊副隊長柯宏志說明，警方在今年4月21日接獲41歲林姓女子報案，指去年4至8月間遭詐騙1216萬元。經警方調查，林女加入LINE群組參加投資，其間雖有獲利但無法順利出金時始知遭詐騙，全案警方受理後積極偵辦中。

據了解，林女去年3月時，加入以投資黃金賺取價差的群組，陸續匯出700多萬元，初期確實有有拿到價差的金額，為了賺取更多錢，在對方慫恿下，將大里區的房子抵押借貸後，又投資500萬元，但這次就沒有拿到價差獲利，對方還以帳戶遭凍結，需要再補存數萬元解凍為由，陸續騙走大筆款項，直到對方人間蒸發，她才驚覺遭詐騙，在今年4月報警。

林女最初籌措資金時，以丈夫名下不動產辦理抵押貸款，後續為了償還高額利息，只好再向父親請託抵押名下豐原3間房產，並多次向地下錢莊借貸，前後共增貸2300萬元。

霧峰警方表示，詐團利用黃金飆漲利誘民眾投資，等到被害人投入大筆金錢後再神隱，目前正全力追查幕後詐欺集團到案。呼籲投資理財時應循正式、官方管道查證，接獲疑似詐騙訊息時，可直撥「165反詐騙專線」諮詢，以降低被騙風險。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台中市豐原區驚傳一家五口死亡悲劇，家屬昨悲赴東海殯儀館認屍。記者曾健祐／攝影
台中市豐原區驚傳一家五口死亡悲劇，家屬昨悲赴東海殯儀館認屍。記者曾健祐／攝影

台中市 詐騙 黃金

延伸閱讀

豐原5口命案 2女兒棄軍人夫赴死？高大成揭關鍵

銀行員曝黃金詐騙手法 他1周擋下700萬「最近多到難以想像」

豐原五口之家命案 王家長女美容師同學店面大門深鎖、人失聯

豐原一家五口遇詐喪命後 台中又驚見黃金投資詐騙！

相關新聞

黃金投資詐騙+1！小吃攤父女抵押4房背債3500萬 光月息就30萬

台中市豐原區驚傳一家五口，包含王姓夫妻和三名成年兒女疑投資黃金遭詐騙，走上絕路。大里區也傳出小吃攤林姓父女陷「投資黃金」...

詐騙大陸民眾上億元 50多歲男子幫忙洗錢匯入台灣被判刑

台灣檢警追查詐騙集團，循線查獲詐騙大陸地區民眾的50多歲曾姓男子經由地下匯兌洗錢，把6千多萬現金帶到台灣交給葉姓等男子。...

粉領族說有內線低價買泰達幣 閨密要她去問警察

彰化縣一名年約35歲粉領族在TikTok影片留言，有網友主動認識她並加LINE為好友，遊說購買泰達幣投資套利，她申辦會員...

金豆詐騙害豐原五口命案悲劇！「3不3要」揭穿養套殺騙局 守住血汗錢

2025/7/3更新：台中豐原驚傳一家五口命案悲劇，疑似因誤入「金豆（黃金）詐騙」走上絕路。台中地檢署已組成專案小組偵辦。事實上，詐騙案件層出不窮，你我都該小心！回顧2022年，詐騙集團利用多層次「養

外籍女車手與白牌車聯手詐騙 新加坡女子等7人起訴...最重求8年刑

雲林縣斗南分局今年3月間查獲一名新加坡籍揭姓女車手，發現她提領詐騙金額達750萬元，提領後準備出境躲避查緝仍被警方攔截，...

假買家騙真賣家新詐術 數位部攜13業者啟動聯防阻詐

網購詐騙手法再翻新！詐騙集團近日改採「假買家騙真賣家」手法，誘導受害者點擊偽造的第三方支付網站連結，進而盜取帳戶資料與個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。