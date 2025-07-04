黃金投資詐騙+1！小吃攤父女抵押4房背債3500萬 光月息就30萬

台中市豐原區驚傳一家五口，包含王姓夫妻和三名成年兒女疑投資黃金遭詐騙，走上絕路。大里區也傳出小吃攤林姓父女陷「投資黃金」詐騙，遭詐1216萬元，還抵押4棟房產，借貸2300萬元，至今仍積欠1600萬元，每月光利息就要30萬元，壓得父女喘不過氣，已於今年4月報案。

台中市警局霧峰分局偵查隊副隊長柯宏志說明，警方在今年4月21日接獲41歲林姓女子報案，指去年4至8月間遭詐騙1216萬元。經警方調查，林女加入LINE群組參加投資，其間雖有獲利但無法順利出金時始知遭詐騙，全案警方受理後積極偵辦中。

據了解，林女去年3月時，加入以投資黃金賺取價差的群組，陸續匯出700多萬元，初期確實有有拿到價差的金額，為了賺取更多錢，在對方慫恿下，將大里區的房子抵押借貸後，又投資500萬元，但這次就沒有拿到價差獲利，對方還以帳戶遭凍結，需要再補存數萬元解凍為由，陸續騙走大筆款項，直到對方人間蒸發，她才驚覺遭詐騙，在今年4月報警。

林女最初籌措資金時，以丈夫名下不動產辦理抵押貸款，後續為了償還高額利息，只好再向父親請託抵押名下豐原3間房產，並多次向地下錢莊借貸，前後共增貸2300萬元。

霧峰警方表示，詐團利用黃金飆漲利誘民眾投資，等到被害人投入大筆金錢後再神隱，目前正全力追查幕後詐欺集團到案。呼籲投資理財時應循正式、官方管道查證，接獲疑似詐騙訊息時，可直撥「165反詐騙專線」諮詢，以降低被騙風險。

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