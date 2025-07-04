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詐騙大陸民眾上億元 50多歲男子幫忙洗錢匯入台灣被判刑

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

台灣檢警追查詐騙集團，循線查獲詐騙大陸地區民眾的50多歲曾姓男子經由地下匯兌洗錢，把6千多萬現金帶到台灣交給葉姓等男子。彰化地方法院審結，依共同犯銀行法的非法辦理國內外匯兌業務罪，判處葉男有期徒刑2年8月。

判決書指出，曾男（已死亡，彰化地院為公訴不受理判決）民國99年至100年4月間，在國外籌組詐欺集團詐欺大陸地區人民，把鉅額詐騙來的人民幣帶到澳門賭場兌換為籌碼供賭博及洗碼，再兌換成港幣3000萬元，委託林姓男子（所涉洗錢犯行，判處有期徒刑2年定讞）媒介地下匯兌業者替他進行港幣兌換新台幣匯至台灣。

葉男是大陸地區「陳春生」（音譯）地下匯兌集團的台灣成員，接受指示與媒介地下匯兌業者的林姓男子（所涉洗錢犯行，判處有期徒刑2年定讞）接頭，替曾男洗錢到台灣。

陳春生把3千萬元港幣匯入台灣兩家人頭公司帳戶，聯絡葉男和徐男（涉犯銀行法，判處有期徒刑1年8月、緩刑5年定讞）處理匯兌和提款工作，陳春生指示蕭姓男子（彰化地院通緝中）和陳姓男子（所涉洗錢犯行，判處3年6月定讞）分頭找人提款，陳男和葉男到台中市某紅茶店把現金6000多萬元給徐男送到台北市給林男等人。

葉男在庭訊時表示，當時在香港開公司需要錢，認為幫陳春生工作可拿到錢，結果沒拿到。

彰化地院審酌，葉男有非法辦理國內外匯兌業務案件的前科，無視政府管制匯兌管制禁令再犯，危害國家推行金融政策推行及妨害我國管理金融匯款交易秩序，應予非難；考量他坦承犯行的犯後態度，本案非法匯兌金額高達6000多萬元而他並無犯罪所得，並斟酌犯罪動機、所生危害，兼衡自陳智識程度、家庭狀況、經濟收入等一切情狀，量處如主文所示之刑，以資懲儆。

詐騙集團從大陸地區經由澳門賭場洗錢匯入台灣，葉姓男子按照指示拿錢交給林姓地下匯兌業者，被判刑2年8月。記者簡慧珍／攝影
詐騙集團從大陸地區經由澳門賭場洗錢匯入台灣，葉姓男子按照指示拿錢交給林姓地下匯兌業者，被判刑2年8月。記者簡慧珍／攝影

地下匯兌 彰化 洗錢 詐欺 詐騙集團

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