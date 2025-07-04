粉領族說有內線低價買泰達幣 閨密要她去問警察
彰化縣一名年約35歲粉領族在TikTok影片留言，有網友主動認識她並加LINE為好友，遊說購買泰達幣投資套利，她申辦會員後跟閨密講這個「好康」，閨密判斷是詐騙，她報警後配合面交27萬元，協助警方逮捕羅姓車手，詢問後移送偵辦。
據了解，這名粉領族約兩個月前觀看TikTok影片，覺得有道理，在影片下面留言，被一名網友搭訕說「可以認識你嗎？」經過幾次互動，進而加LINE每天聊天。一周前網友談「跨境電商投資平台」，可透過平台對投資商品買低賣高套利，這名粉領族很心動，先到平台網站申辦會員，接著討論儲值虛擬貨幣。
這名粉領族告訴閨密有投資好康，透過內線交易買進較低價的泰達幣，再以市價拋出，獲利一成上，當她的閨密獲知投資款是面交現金，覺得不對勁，判斷「詐騙無誤」。這名粉領族信心動搖，就近到田中派出所詢問，員警也說這是投資型詐騙，她同意約定面交來證實是否被詐。
田中派出所出動7名員警埋伏在約定面交的超商內外，年約40歲羅姓車手開車到達，下車向被害粉領族取款時，員警一擁而上，羅男聲稱沒做壞事。當員警問他是合法幣商、有證照嗎？羅男說沒有，被指示來拿錢。警方帶回詢問，依詐欺、洗錢防制法案移請偵辦。
田中警分局長林鼎超今表示，網路交友若對方若談及借錢周轉、投資理財、面交現金等，極可能是詐騙，尤其遊說投資稱穩保證獲利、快速回本都是詐騙，民眾可撥打165反詐騙專線或110報案專線詢問。
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