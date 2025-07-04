外籍女車手與白牌車聯手詐騙 新加坡女子等7人起訴...最重求8年刑

雲林縣斗南分局今年3月間查獲一名新加坡籍揭姓女車手，發現她提領詐騙金額達750萬元，提領後準備出境躲避查緝仍被警方攔截，進而破獲白牌車黃姓司機為首的詐騙集團，今天該集團共7人被依加重詐欺罪等起訴，黃姓主嫌更被求刑8年，揭女也被求4年。

斗南分局今年3月發現一婦女在某銀行ATM大量提領現金，帶帽戴口罩穿外套刻意掩飾，領錢時不時用手機，十分可疑隨即查出她竟是27歲新加坡籍揭姓女子，報請雲林地檢署檢察官彭彥儒指揮偵辦。

檢警說，這名外籍女車手今年2月以觀光名義來台，隨即到雲林及台南等地提領詐款，因她簽證期限只30天，可能預謀提領現金後很快離境躲避查緝，檢警3月7日完成蒐證後迅速通知移民署境管，隔天上午在她離境前將她攔下拘提到案，她光在雲林就提領詐款746萬元，

揭女坦承，她是在新加坡透過網路找到這份工作，她只是依「上級」指示，到指定地點提款。檢警擴大追查到以61歲黃姓白牌車司機為首的詐騙集團，先由黃男接單再以通訊軟體Zello(俗稱對講機)招募陳姓（女，33歲）、鍾姓（男，54歲）、洪姓（男，74歲）、林姓（男，36歲）等司機加入詐團，並由揭女、侯女及、廖姓少年（移送少年法庭審理）擔任車手。

檢方初步清查共71人受害，黃男則供稱，他只是配合詐團統一調度並載運車手，賺取車資，但每位車手單日報酬有上萬元。