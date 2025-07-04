假買家騙真賣家新詐術 數位部攜13業者啟動聯防阻詐

網購詐騙手法再翻新！詐騙集團近日改採「假買家騙真賣家」手法，誘導受害者點擊偽造的第三方支付網站連結，進而盜取帳戶資料與個資，受害案件頻傳。為遏止這類新型態詐騙，數位發展部4日攜手13家第三方支付服務業者召開「公私協力，阻絕偽冒網站」記者會，共同啟動防詐聯防機制，宣示政府與民間攜手守護數位交易安全的決心。

數位發展部指出，詐騙集團假扮網路買家，聲稱欲透過第三方支付平台付款，再傳送偽造網站連結給賣家。一旦賣家點擊連結，就可能被誘導加入假LINE客服帳號，甚至接受語音驗證及操作網銀，進而導致帳號遭盜用或個資外洩。

為防堵這類詐騙行為擴散，數位部與第三方支付業者推出兩大因應對策，首先，主動掃描、迅速攔截，業者將定期掃描網路，主動偵測是否有偽冒其品牌的釣魚網站，一旦發現立即通報數位部。由台灣網路資訊中心（TWNIC）運用RPZ（Response Policy Zone）技術，攔截惡意網址，從源頭阻斷詐騙連結的傳播。

第二，醒目提醒、加強警示，多家業者已在官網首頁顯著標註防詐警語，並設置查驗機制，協助用戶辨識連結真偽，提升民眾自我防護意識。

此次聯防行動獲得13家第三方支付服務業者共同響應，包括綠界科技、藍新科技、紅陽科技、統一數網（PAYUNi）、連加網路（LINE PAY）等5家親自出席記者會代表，另有茂為歐買尬、應援科技、富邦媒體科技（Momo）、拍付（Pi 錢包）、海通商貿（Coupang）、喬睿科技（TapPay）、立吉富及交流資服等業者共襄盛舉。

國家資通安全研究院亦到場聲援，展現跨部門、跨產業合作的高共識，攜手建構更完善的詐騙防線。

數位部提醒，民眾應遵守「二不一查」原則以防受騙，不隨意點擊來路不明的網站連結；不輕信非官方客服聯繫；一查，遇可疑情形，應上數位部官網查詢官方聯絡方式，確認業者真偽。

數位部強調，未來將持續強化與業者合作，建構自主偵測、快速通報的機制，推動防詐聯防常態化，打造更具信任的數位環境。