獨／假幣商、真詐騙！砸5000萬買RM粉紅鑽表女嫌首曝光 她喊冤無罪

台灣、美國聯手破獲跨境愛情詐騙集團，被害金額高達1.7億元，今年初在桃園機場攔截廖姓女幹部，在她手上查扣1支買價破5000萬元的Richard Mille粉紅鑽表，依詐欺等罪嫌起訴她：台中地院今開庭，廖僅坦承洗錢、冒用護照，其餘否認，公訴檢察官直言她就是假幣商、真詐騙。

台中地檢起訴指出，該詐團以感情詐騙專挑美國退休長輩下手，先以小額投資取信被害人，再引誘對方投入大量資金匯到指定戶頭；廖女（36歲）擔任高階幹部，負責收取贓款、洗錢，並招募同夥、指揮車手，廖自己則冒用友人護照在美開帳戶，詐得美金532萬元，約台幣1億7052萬元。

檢警查出，廖女長期從美國買高價奢侈品再到香港銷贓，刑事局掌握她農曆年前回台，今年1月24日在桃園機場拘提，驚見廖女直接把砸了5000萬元透過二手管道購入的Richard Mille 07-02粉色鑲鑽腕表戴在手上，身上冷錢包也有4顆比特幣、122萬顆泰達幣，等同身懷破億元入境。

台中地院今開準備程序庭，法官詢問廖女有何意見，她說希望先和律師律見，法官疑問開庭前都沒有律見嗎？廖的辯護律師說，今天還沒，因周一才受委任，法官只好暫休庭10分鐘，待廖、律師討論完畢後再開庭。

法官問廖女有何意見，她表示就洗錢、冒用護照部分坦承，但否認詐欺、組織；廖女辯護人說，廖女在美國是經營虛擬幣的幣商，收買家資金下單、轉出虛擬幣，對於收到詐團款項不知情，也非詐團成員，被起訴組織、詐欺部分，主張無罪。

辯護人說，廖女僅基於幣商營運，和同案被告相互介紹客戶、分享佣金，並非犯罪組織首腦，但廖確實對無法完全落實KYC（Know Your Customer），對資金來源沒有百分之百完全確認，也冒用友人護照開空司、開帳戶收資金，坦承洗錢、冒用護照等罪嫌。

辯護人今也表示，因廖女收客戶資金、打出虛擬幣等交易紀錄，都留存在扣案手機中，請求法院勘驗佐證她確實從事幣商交易。

公訴檢察官則主張，法院不應將廖女扣案手機交予辯護人，本案後續可能還會申請做幣流分析，另從起訴證據就能看出，廖女金流一再重複、循環，連美國被抓的車手都指認廖女負責指揮取款，廖就是假幣商，難道還要選擇繼續這樣辯護？希望辯護人和廖女審慎討論。