雲檢警逮外籍女車手 循線破獲白牌司機詐欺集團

雲林檢警3月初查獲詐團1名新加坡籍女車手，發現她都是坐白牌計程車犯案，循線拘提多名涉案白牌車司機，並溯源查到詐欺集團黃姓主嫌，近日偵結將7人依法提起公訴求處重刑。

雲林地檢署今天發布新聞稿表示，斗南分局員警於今年3月7日晚間經由提領熱點分析，發現新加坡籍27歲女車手在雲林轄內多次前往ATM提領被害人匯入之詐欺贓款，且有逃亡回國之虞，旋即報請偵辦。隔日上午在桃園機場將辦理離境手續的新加坡女車手拘提到案，旋即向法院聲請羈押獲准。

檢方說，偵訊過程中，發現新加坡女車手來台期間，均搭乘上游詐欺集團指定白牌車司機領取人頭提款卡包裹、提款及將款項至於指定地點埋包，以「死轉手」法製造金流斷點，而配合的白牌車司機均全程參與。判斷是以「白牌計程車」掩護詐欺犯行之組織性犯罪，立即擴大偵辦。

經檢察官指揮斗南分局與嘉義縣警察局布袋分局密集蒐證，拘提多名白牌車司機，再溯源查得該犯罪集團主謀為61歲黃姓男子，於4月9日持搜索票至黃嫌住處搜索，扣得派案用手機等物，並持續清查其旗下司機及車手，偵破以白牌司機為掩護的詐騙集團。

檢方表示，黃姓主謀、白牌司機、新加坡女車手等共7人，依涉犯刑法共同詐欺取財、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪提起公訴，具體求刑8年至4年6個月不等的有期徒刑。