豐原一家五口遇詐喪命後 台中又驚見黃金投資詐騙！

台中又見黃金詐騙！豐原一家五口因遇上豆金假投資損失上千萬走上絕路，北區另名董姓婦人也遭虛擬幣買黃金話術誘騙，跑到銀行想提領25萬元現金，所幸行員、警方察覺予以攔阻才未遇害；警方說，近期詐團趁黃金飆漲，利用「高報酬、低風險」及「抗通膨」話術行騙。

台中第二分局指出，7月2日永興派出所接獲北區健行路銀行行員通報，表示有1名57歲董姓女子言詞反覆、提領金額過高，疑似遭詐，由警員陳子暘、鄭景元到場了解。

經查，董女起初聲稱要買冷氣機，但後又改口說是為還債務，警方認為明顯是詐騙集團教戰被害人矇騙警察、銀行的說詞，經追問下她才透露自己是在朋友介紹下加入投資群組，由「名師」在線授課。

董向警方說，該群組聲稱只需以虛擬貨幣購買黃金，就可高額獲利，警立即斷定這就是詐騙套路，與銀行行員耐心勸下，最終成功讓董女打消念頭、避免財產損失。