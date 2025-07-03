快訊

地震增領土？日官方更新能登半島地圖「對比明顯」 全網驚呼：太神奇

丹娜絲颱風最快明生成 氣象粉專：恐以「輕颱上限」通過台灣

7月5日末日將至？前自衛隊成員分享「自製防災包」 實用性滿點引共鳴

聽新聞
0:00 / 0:00

裝睡的人叫不醒？員警提醒婦遇虛幣詐騙「竟被暴打還挨告」 檢察官也傻眼

聯合報／ 記者何祥裕／台北即時報導

台中今天發生疑似一家5口遭詐輕生慘劇，根據檢警調查，死者王姓屋主之妻曾一度求助民代，卻又告訴民代「這是正常投資，應該沒事」，事實上，不少詐騙案中，被害人往往身陷詐騙集團設下的陷阱而不自知，在當局者迷情況下甚至對檢警惡言相向，新北一名資深檢察官最近在社群分享，有員警向她抱怨，登門拜訪疑似遭詐騙的被害婦人，提醒其可能遇到虛擬貨幣詐騙，竟然被婦人暴打一頓，事後婦人還去警局控告該警妨害自由及搶奪罪。

這名檢察官在社群分享，一名承辦專案的員警向她訴苦，上周被「被害人」打了，原因是他奉檢察官指示，要通知被害人遇到詐欺的事，但被害婦人不接他電話，所以他直接登門拜訪，開門的被害人女兒，聽到警察的來意，立刻拿媽媽的手機給警察觀看（因為女兒也懷疑媽媽遇到詐欺）。

當員警看完手機內容，向婦人及其女兒表示，「你遇到虛擬貨幣投資詐欺...」，結果被害婦人居然暴怒毆打他，最後婦人被員警及其女兒同時壓制阻止。檢察官問員警，「有將婦人移送妨礙公務嗎？」員警表示沒有受太大的傷，所以他想算了，但沒想到被害人竟到分局對他提告妨害自由（壓制婦人）及搶奪罪（拿手機不還她）。

這名檢察官感嘆，「再次見證裝睡的人叫不醒」，也讓她反思，以後偵辦詐騙案，還要不要請承辦員警去找被害人，戳破他們的美夢？以前大概只有火山孝子（感情詐欺，手還沒摸到就先匯出幾百萬的人）會替被告求情，但最近發現投資詐欺的被害人在還沒醒悟之前，會覺得你多管閒事或阻礙他致富之路！

近年虛擬貨幣詐騙案激增，雲林地檢署日前偵破「假幣店、真水房」洗錢案，起訴17人。示意圖。本報資料照片
近年虛擬貨幣詐騙案激增，雲林地檢署日前偵破「假幣店、真水房」洗錢案，起訴17人。示意圖。本報資料照片

檢察官 虛擬貨幣 被害人 詐欺 詐騙集團 警察

延伸閱讀

涉教唆小弟暴打女牙醫 竹聯幫靜安會大哥夏安遭聲押

推門碰撞起口角 高市小港某高中驚傳霸凌打到腦震盪！3人送醫

分手忘不了嫁人的前女友 跟監還暴打對方丈夫被判刑

影／饒河街喬債...他說一句「不要這樣」 無辜捲入遭2人當街暴打

相關新聞

裝睡的人叫不醒？員警提醒婦遇虛幣詐騙「竟被暴打還挨告」 檢察官也傻眼

台中今天發生疑似一家5口遭詐輕生慘劇，根據檢警調查，死者王姓屋主之妻曾一度求助民代，卻又告訴民代「這是正常投資，應該沒事...

數發部將納管Threads 母公司Meta：正在檢視相關法規細節

數發部3日宣布，考量台灣使用者占比及網路平台被利用在刊登詐騙廣告的風險，確定將Meta旗下的社交平台Threads納入管...

詐騙案量不斷增加 數發部宣布新納管Threads要求限期完成法遵

數發部今（3）日宣布，考量我國使用者占比及網路平台被利用於刊登詐騙廣告的風險，公告更新符合一定規模的網路廣告平台業者名單...

姪子急需周轉10萬元貨款？66歲翁輕信險遭詐騙被阻

桃園市大園區66歲簡姓老翁日前在通訊軟體上接獲不明人士加好友，對方謊稱是其姪子，因為手機遺失換了新帳號，並表示他剛收到一...

影／高雄男求職疑當車手報案計誘逮夫妻 警捧30萬歸還老翁才知被騙

張姓男子上網求職，發現當證券公司外派員，專向客戶取款，收一單賺一千，懷疑是當車手，向高市刑大警方詢問，警方將計就計，在張...

姪子「剛換手機號碼」就來借錢 大園警急阻止老翁匯款

桃園市大園區一名66歲簡姓老翁日前在通訊軟體上接獲不明人士加入通訊軟體好友，對方謊稱是其姪子，因為手機遺失換了新帳號，並表示他剛收到一批工程材料，但臨時籌不出10萬元貨款，需要借錢周轉。簡翁未詳加查證，昨(2)日下午到郵局準備匯款時，被行員察覺異狀，通報大園警分局到場及時阻詐。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。