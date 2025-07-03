裝睡的人叫不醒？員警提醒婦遇虛幣詐騙「竟被暴打還挨告」 檢察官也傻眼

台中今天發生疑似一家5口遭詐輕生慘劇，根據檢警調查，死者王姓屋主之妻曾一度求助民代，卻又告訴民代「這是正常投資，應該沒事」，事實上，不少詐騙案中，被害人往往身陷詐騙集團設下的陷阱而不自知，在當局者迷情況下甚至對檢警惡言相向，新北一名資深檢察官最近在社群分享，有員警向她抱怨，登門拜訪疑似遭詐騙的被害婦人，提醒其可能遇到虛擬貨幣詐騙，竟然被婦人暴打一頓，事後婦人還去警局控告該警妨害自由及搶奪罪。

這名檢察官在社群分享，一名承辦專案的員警向她訴苦，上周被「被害人」打了，原因是他奉檢察官指示，要通知被害人遇到詐欺的事，但被害婦人不接他電話，所以他直接登門拜訪，開門的被害人女兒，聽到警察的來意，立刻拿媽媽的手機給警察觀看（因為女兒也懷疑媽媽遇到詐欺）。

當員警看完手機內容，向婦人及其女兒表示，「你遇到虛擬貨幣投資詐欺...」，結果被害婦人居然暴怒毆打他，最後婦人被員警及其女兒同時壓制阻止。檢察官問員警，「有將婦人移送妨礙公務嗎？」員警表示沒有受太大的傷，所以他想算了，但沒想到被害人竟到分局對他提告妨害自由（壓制婦人）及搶奪罪（拿手機不還她）。

這名檢察官感嘆，「再次見證裝睡的人叫不醒」，也讓她反思，以後偵辦詐騙案，還要不要請承辦員警去找被害人，戳破他們的美夢？以前大概只有火山孝子（感情詐欺，手還沒摸到就先匯出幾百萬的人）會替被告求情，但最近發現投資詐欺的被害人在還沒醒悟之前，會覺得你多管閒事或阻礙他致富之路！