打擊詐騙！Threads將納管 數發部限期完成法遵義務

數位發展部考量我國使用者占比及網路平臺被利用於刊登詐騙廣告之風險，公告更新符合一定規模之網路廣告平臺業者名單，將Threads納入管理，並自2025年9月15日生效。

數發部指出，自0224年9月30日起，數發部《網路詐騙通報查詢網》共接獲通報Threads平台涉詐案件1,898件，其中718件經確認為詐騙，已通知並要求平臺下架。數發部表示，民眾若在Threads平台上發現可疑的網路詐騙廣告，可即時在《網路詐騙通報查詢網》上查詢或通報，經查證為詐騙的廣告，數發部將要求Threads平臺立即下架。

Threads宣布自今年 4 月起開放廣告版位供刊登或推播廣告，符合網路廣告平台之定義，且平台在我國使用者已達一定人數。數發部經觀察平台涉詐案件通報數，評估平台的廣告服務遭利用刊登詐欺廣告具有高度風險，故公告新增 Threads至納管之網路廣告平臺名單。

考量新增納管之平台尚需調整系統（如廣告揭露）、執行程序（如身分驗證）等須符合《詐欺犯罪危害防制條例》相關規範，數發部要求Threads限期在2025年9月15日前完成系統調整及相關法遵作業，並將持續輔導業者落實法遵。

數發部自2024年9月16日公告符合一定規模之網路廣告平台業者名單，已納管 Google（Google、YouTube）、LINE（LY Corporation）、Meta（Facebook、Instagram）以及 TikTok 等 4 家業者，共 6個平台。本次新增Meta（Threads）平台，未來數發部將持續關注詐欺風險變化、網路廣告平台業者規模更迭及詐騙目標轉移之可能，滾動式檢討更新納管業者名單，以有效防堵詐騙廣告的散布，降低詐欺廣告擴散及移轉。