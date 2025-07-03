快訊

年薪百萬也扛不住！7旬父母抗拒住養老院 他回家見這情況崩潰

曾向他求助！豐原一家受騙尋短人倫悲劇 議員謝志忠出面還原經過

詐騙案量不斷增加 數發部宣布新納管Threads要求限期完成法遵

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導

數發部今（3）日宣布，考量我國使用者占比及網路平台被利用於刊登詐騙廣告的風險，公告更新符合一定規模的網路廣告平台業者名單，將Threads納入管理，並自今年9月15日生效。

自113年9月30日起，數發部「網路詐騙通報查詢網」共接獲通報Threads平台涉詐案件1898件，其中718件經確認為詐騙，已通知並要求平台下架。

數發部表示，民眾若在Threads平台上發現可疑網路詐騙廣告，可即時在「網路詐騙通報查詢網」上查詢或通報，經查證為詐騙的廣告，數發部將要求Threads平台立即下架。

Threads宣布，自今年4月起開放廣告版位供刊登或推播廣告，符合網路廣告平台定義，且平台在我國使用者已達一定人數。

數發部經觀察平台涉詐案件通報數，評估平台廣告服務遭利用刊登詐欺廣告具有高度風險，故公告新增Threads至納管的網路廣告平台名單。

考量新增納管之平台尚需調整系統（如廣告揭露）、執行程序（如身分驗證）等須符合「詐欺犯罪危害防制條例」相關規範，數發部要求Threads限期在今年9月15日前完成系統調整及相關法遵作業，並將持續輔導業者落實法遵。

數發部自去年9月16日公告符合一定規模的網路廣告平台業者名單，已納管 Google（Google、YouTube）、LINE（LY Corporation）、Meta（Facebook、Instagram）以及TikTok等4家業者、共6個平台。

數發部表示，本次新增Meta（Threads）平台，未來數發部將持續關注詐欺風險變化、網路廣告平台業者規模更迭及詐騙目標轉移的可能，滾動式檢討更新納管業者名單，以有效防堵詐騙廣告的散布，降低詐欺廣告擴散及移轉。

民眾於網路論壇留言，表示其家屬收到疑似偽冒政府111簡訊。數發部追查後，並未發現政府111簡訊平台有被駭客入侵的情形。圖／本報系資料照片
民眾於網路論壇留言，表示其家屬收到疑似偽冒政府111簡訊。數發部追查後，並未發現政府111簡訊平台有被駭客入侵的情形。圖／本報系資料照片

Threads 平台 廣告 數發部 詐騙

延伸閱讀

OpenAI駁報導 稱未計劃用Google自製AI晶片TPU

平台廣告管理系統缺失遭罰 Meta：持續改善問題

TikTok已有買家！川普接受美國福斯專訪透露「是一群富人」、擬這時公布

山下智久現身台北街頭！一票網友狂曬偶遇照　Threads瞬間被洗版

相關新聞

數發部將納管Threads 母公司Meta：正在檢視相關法規細節

數發部3日宣布，考量台灣使用者占比及網路平台被利用在刊登詐騙廣告的風險，確定將Meta旗下的社交平台Threads納入管...

詐騙案量不斷增加 數發部宣布新納管Threads要求限期完成法遵

數發部今（3）日宣布，考量我國使用者占比及網路平台被利用於刊登詐騙廣告的風險，公告更新符合一定規模的網路廣告平台業者名單...

姪子急需周轉10萬元貨款？66歲翁輕信險遭詐騙被阻

桃園市大園區66歲簡姓老翁日前在通訊軟體上接獲不明人士加好友，對方謊稱是其姪子，因為手機遺失換了新帳號，並表示他剛收到一...

影／高雄男求職疑當車手報案計誘逮夫妻 警捧30萬歸還老翁才知被騙

張姓男子上網求職，發現當證券公司外派員，專向客戶取款，收一單賺一千，懷疑是當車手，向高市刑大警方詢問，警方將計就計，在張...

姪子「剛換手機號碼」就來借錢 大園警急阻止老翁匯款

桃園市大園區一名66歲簡姓老翁日前在通訊軟體上接獲不明人士加入通訊軟體好友，對方謊稱是其姪子，因為手機遺失換了新帳號，並表示他剛收到一批工程材料，但臨時籌不出10萬元貨款，需要借錢周轉。簡翁未詳加查證，昨(2)日下午到郵局準備匯款時，被行員察覺異狀，通報大園警分局到場及時阻詐。

新竹地檢強化防詐聯防網 與竹科金管移民署聯防快速阻詐

新竹地檢署面對新竹人口攀升的壓力，檢察官案件量升高，特別的是，新竹科學園區近年詐騙案增加不少，新竹地檢署成立詐欺預警中心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。