詐騙案量不斷增加 數發部宣布新納管Threads要求限期完成法遵
數發部今（3）日宣布，考量我國使用者占比及網路平台被利用於刊登詐騙廣告的風險，公告更新符合一定規模的網路廣告平台業者名單，將Threads納入管理，並自今年9月15日生效。
自113年9月30日起，數發部「網路詐騙通報查詢網」共接獲通報Threads平台涉詐案件1898件，其中718件經確認為詐騙，已通知並要求平台下架。
數發部表示，民眾若在Threads平台上發現可疑網路詐騙廣告，可即時在「網路詐騙通報查詢網」上查詢或通報，經查證為詐騙的廣告，數發部將要求Threads平台立即下架。
Threads宣布，自今年4月起開放廣告版位供刊登或推播廣告，符合網路廣告平台定義，且平台在我國使用者已達一定人數。
數發部經觀察平台涉詐案件通報數，評估平台廣告服務遭利用刊登詐欺廣告具有高度風險，故公告新增Threads至納管的網路廣告平台名單。
考量新增納管之平台尚需調整系統（如廣告揭露）、執行程序（如身分驗證）等須符合「詐欺犯罪危害防制條例」相關規範，數發部要求Threads限期在今年9月15日前完成系統調整及相關法遵作業，並將持續輔導業者落實法遵。
數發部自去年9月16日公告符合一定規模的網路廣告平台業者名單，已納管 Google（Google、YouTube）、LINE（LY Corporation）、Meta（Facebook、Instagram）以及TikTok等4家業者、共6個平台。
數發部表示，本次新增Meta（Threads）平台，未來數發部將持續關注詐欺風險變化、網路廣告平台業者規模更迭及詐騙目標轉移的可能，滾動式檢討更新納管業者名單，以有效防堵詐騙廣告的散布，降低詐欺廣告擴散及移轉。
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