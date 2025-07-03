桃園區一名女子6月底接獲假冒檢警來電，誤信自己涉案需交由警方監管帳戶，竟將提款卡與密碼交給詐騙集團車手，導致帳戶內超過30萬元遭提領。家屬發現異狀後，立即陪同向轄區桃園警察分局大樹派出所報案，警方循線追查，成功逮捕涉案車手與監控手夫婦。

警方循線追查，成功逮捕涉案車手與監控手夫婦。圖：讀者提供

警方循線追查，成功逮捕涉案車手與監控手夫婦。圖：讀者提供

桃園分局表示，大樹派出所所長蔡東洲接獲報案後，立即調閱監視器進行比對，鎖定27歲謝姓車手與其25歲王姓妻子涉有重嫌，立即布線進行追查，於昨(2)日發現兩人駕車由桃園往中壢方向行駛，立即率員一路跟監，並在謝男進入銀行ATM提領時將其當場壓制逮捕。王女見狀駕車逃逸，隨即也遭攔截，車內查獲多張提款卡與贓款，全案依法移送偵辦。

桃園分局呼籲，民眾如有接獲疑似詐騙電話，請立即撥打反詐騙專線165或報案專線110查詢，切勿輕信對方說詞，避免受騙上當。

本文章來自《桃園電子報》。原文：假檢警詐騙30萬！桃警循線逮捕車手夫妻黨