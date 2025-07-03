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捐款帳號遭詐團利用 消基會無奈變被告

中央社／ 台北3日電

詐騙事件層出不窮，已是社會一大隱憂，連消費者文教基金會等公益組織的捐款帳號，也不幸被詐騙集團利用，消基會日前還無奈以被告身分接受偵查，成為另類受害人。

消基會今天發布新聞稿，113年5月至6月，消基會接獲2筆附有異常註記的捐款，經過調查，發現詐騙集團透過Instagram（IG）或Google尋找民眾投資虛擬貨幣（類似用語包括虛擬通貨、加密貨幣、加密資產、虛擬資產等），轉帳前，詐騙者會先提供一個銀行帳號給受害人匯款，以測試其帳戶的可用性。

消基會說，消基會的捐款帳戶不幸成為詐騙集團的測試對象，這不僅影響消基會的信譽，甚至公益組織擔憂帳戶可能因此成為「凍結戶（警示戶）」，經費運作將頓時受到嚴重打擊。

據消基會統計，至114年6月25日，消基會已累計收到40筆這類可疑捐款，並在調查過程中發現，不僅是消基會的帳戶受到利用，其他公益組織也遭遇類似情況。

消基會說，113年12月23日接到台北市政府警察局大安分局的要求，需至分局製作筆錄；114年4月21日又收到台灣台北地方檢察署的刑事傳票，要求消基會以被告身分接受偵查庭訊。

消基會表示，對於這些非本意的「捐款」，同意依原匯款人申請退回；不過，公益帳戶被詐騙集團利用的風險仍然存在，消基會耗費人力物力處理異常註記捐款退還之餘，也苦思如何避免類這類事件一再發生。

消基會說，經向金融機構洽詢，得到的答案是「除非關閉帳戶，否則無法避免防範」，讓消基會備感無力，擔心未來可能因接獲過多警局或地檢署通知而疲於奔命，也擔憂消基會帳戶會無端遭列為警示帳戶而凍結，影響會務運作，消基會已成另類受害人。

對此，消基會呼籲，相關單位在查察警示帳戶時，應同時關注公益組織帳戶被詐騙集團利用的狀況，針對公益組織目前面臨的窘境，研議如何在實務上給予行政協助，避免公益組織帳戶受波及，導致運作受影響。

消基會認為，一旦公益組織帳戶被波及，也應查明公益組織是否確實參與詐騙案，抑或僅是無辜的受害者，再決定是否將帳戶列為警示戶而凍結；避免一經被害人報案，即將公益組織帳戶列為「警示戶」或「凍結戶」，影響公益志業的運作。

消基會建議金融機構，對於匯款單上有奇怪註記的客戶，應給予特別的關懷和提醒。這些奇怪的註記可能暗示著潛在的詐騙風險，櫃台人員應主動詢問客戶相關情況，並提供必要的資訊和建議，以免不知情民眾受到詐騙的影響。

此外，消基會建議金融機構加強培訓櫃台人員，能夠識別可疑的交易模式和行為，並了解如何有效地與客戶溝通，增強客戶的防詐騙意識；提醒社會大眾提高警覺，特別是在面對任何可疑的金錢交易或投資邀約時，務必要仔細核實其來源。

公益 消基會 詐騙集團

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