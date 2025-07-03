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影／高雄男求職疑當車手報案計誘逮夫妻 警捧30萬歸還老翁才知被騙

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

張姓男子上網求職，發現當證券公司外派員，專向客戶取款，收一單賺一千，懷疑是當車手，向高市刑大警方詢問，警方將計就計，在張男和72歲洪姓老翁取款30萬後，尾隨逮獲收水手吳姓和許姓夫妻；洪翁直到警方捧30萬上門歸還始知受騙。

高雄市刑大偵七隊警方指出，36歲張姓男子6月8日上網求職隨即錄取，因只要當證券公司外派員，專門向客戶面交取款即可，每收一單就支付一千元報酬，工作輕鬆，懷疑是當詐騙集團車手，當天上午9點多向警方諮詢。

警方研判張男應徵的職務是當車手無誤，得知詐騙集團當天上午11點多即派遣張男到前金區自強二路和72歲洪姓老翁取款，於是將計就計，請張男照指示前往，並在附近埋伏。

後洪翁捧著30萬現金交給張男，張男依指示到民權二路將錢交給收水車手，警方於是分頭騎機車和開車一路飛車尾隨騎機車的張男，警方趁張男將錢交給吳姓男子（41歲）及吳的妻子許姓女子（37歲）2人後，在吳男轎車停等紅燈之際，依行刑犯當場逮捕2人，並起出偽變造資料證件委託書、收據、契約書等資料。

警方查出吳男夫妻曾在去年底曾涉及詐騙案被捕，許女還因此羈押2個月，今年2月交保後，沒料，又重操舊業；警詢後，依加重詐欺、違反洗錢防制法等罪移送高雄地檢署偵辦，並聲請羈押獲准。

警方在吳男夫妻落網後，報請檢察官後，帶著查扣30萬現金上門歸還洪翁，洪翁還難以置信稱，以為自己投資有獲利，才砸錢投資，感謝警方保住他的血汗錢。

高雄市刑大警方逮捕詐騙集團的收水手吳姓和許姓夫妻，並起出偽變造資料證件委託書、收據、契約書等資料。記者石秀華／翻攝
高雄市刑大警方逮捕詐騙集團的收水手吳姓和許姓夫妻，並起出偽變造資料證件委託書、收據、契約書等資料。記者石秀華／翻攝
高雄市刑大警方逮捕詐騙集團的收水手吳姓和許姓夫妻。記者石秀華／翻攝
高雄市刑大警方逮捕詐騙集團的收水手吳姓和許姓夫妻。記者石秀華／翻攝
高雄市刑大警方逮捕詐騙集團的收水手吳姓和許姓夫妻。記者石秀華／翻攝
高雄市刑大警方逮捕詐騙集團的收水手吳姓和許姓夫妻。記者石秀華／翻攝

詐騙集團 車手

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