桃園市大園區一名66歲簡姓老翁日前在通訊軟體上接獲不明人士加入通訊軟體好友，對方謊稱是其姪子，因為手機遺失換了新帳號，並表示他剛收到一批工程材料，但臨時籌不出10萬元貨款，需要借錢周轉。簡翁未詳加查證，昨(2)日下午到郵局準備匯款時，被行員察覺異狀，通報大園警分局到場及時阻詐。

老翁到郵局準備匯款時，被行員察覺異狀，通報大園警分局到場及時阻詐。圖：讀者提供

大園派出所表示，昨日下午接獲轄內郵局通報，一名簡姓老翁欲臨櫃匯款10萬元，但行員對他關懷提問，簡翁雖表示是要匯給姪子的貨款，但行員問他有沒有打電話向本人查證，簡翁卻稱姪子因手機遺失換了號碼，僅用新的通訊軟體帳號互相聯絡，行員一聽覺得有異，隨即通報警方到場關心。警員蘇柏魁、邱重霖獲報前往了解，發現這就是常見的假親友詐騙，簡翁得知後還半信半疑，隨即傳訊息給原本姪子的通訊軟體帳號確認，這才發現姪子的手機根本就沒有遺失也沒有要借錢，簡翁頓時恍然大悟驚覺遭到詐騙，感謝員警及時守住他的退休積蓄。

老翁感謝大園派出所員警及時守住他的退休積蓄。圖：讀者提供

大園分局提醒民眾，若接到自稱是親友來電，要求借錢或幫忙匯款時，一定要提高警覺，應該透過其他管道再三確認來電者身分，或撥打110、165反詐騙諮詢專線即時查證，以確保財物安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：姪子「剛換手機號碼」就來借錢 大園警急阻止老翁匯款