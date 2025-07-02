新竹地檢強化防詐聯防網 與竹科金管移民署聯防快速阻詐

新竹地檢署面對新竹人口攀升的壓力，檢察官案件量升高，特別的是，新竹科學園區近年詐騙案增加不少，新竹地檢署成立詐欺預警中心，與科學園區、銀行界等合作，也邀媒體參訪攜手打詐，盼透過媒體讓更多民眾了解共同打詐、阻詐。

新竹地檢署特別舉辦參訪交流活動，與各家媒體實際討論，由新竹地檢署檢察長陳松吉親自接待，檢、媒雙方也就大新竹的治安趨勢、媒體公共責任、偵查不公開的實務挑戰等進行討論。

新竹地檢署主任檢察官、發言人黃振倫特別介紹新竹地檢署「營業秘密與國安團隊」的經驗與成果，說明如何整合檢調能量，與經濟部、工研院、科管局等單位密切協作，強化對高科技產業的保密保護，發揮司法體系在國家安全與產業競爭力上的關鍵支撐角色。