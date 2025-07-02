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上網應徵Netflix字幕翻譯工作 求職女竟遭詐46萬...還慘淪人頭
張姓女子上網應徵Netflix字幕翻譯工作遭詐，被引導匯款及購買泰達幣投資，損失46萬元，並提供銀行帳戶當詐騙人頭戶，刑事局提醒民眾防範假求職詐騙。
桃園市張姓女子近期在IG看到Netflix字幕翻譯工作廣告，點擊連結加入LINE，提供個人資料，對方自稱人事顧問，表示職缺已滿，可轉介某投資公司工作機會；張又加LINE，對方自稱組長，指工作內容是於指定時段操作App「GlobalStoneX」，將成果填輸Google表單回報，每周結算發薪。
張依指示操作，對方以「專案測試模組」邀投資，待她投入資金又以操作錯誤須補償損失，要求加碼，她依指示匯款及購買泰達幣轉至指定電子錢包，損失46萬元；對方稱可援助資金，要求提供銀行帳戶，她提供後帳戶涉詐被警示，驚覺上當報案。
刑事局表示，詐騙集團假冒知名企業或人力銀行，上網張貼高薪、低門檻工作資訊，誘使求職者提供個資、銀行帳戶、提款卡，用於詐騙人頭戶，甚至誘騙投資。
刑事局提醒，求職被要求繳交保證金、金融卡、證件，為詐騙警訊，發現「在家賺錢」、「高報酬、低風險」、「網路打工」等求職廣告，應提高警覺，查證公司真實性。
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