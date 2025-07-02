快訊

獨／桃園燒臘店三代四口受困二樓 爺爺見「1時機」帶頭突圍火場救全家

台幣盤中閃現28元！央行進場出手阻升 29.019元作收

「大陸無權干涉」達賴喇嘛宣布延續轉世制度 陸外交部回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

上網應徵Netflix字幕翻譯工作 求職女竟遭詐46萬...還慘淪人頭

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

張姓女子上網應徵Netflix字幕翻譯工作遭詐，被引導匯款及購買泰達幣投資，損失46萬元，並提供銀行帳戶當詐騙人頭戶，刑事局提醒民眾防範假求職詐騙。

桃園市張姓女子近期在IG看到Netflix字幕翻譯工作廣告，點擊連結加入LINE，提供個人資料，對方自稱人事顧問，表示職缺已滿，可轉介某投資公司工作機會；張又加LINE，對方自稱組長，指工作內容是於指定時段操作App「GlobalStoneX」，將成果填輸Google表單回報，每周結算發薪。

張依指示操作，對方以「專案測試模組」邀投資，待她投入資金又以操作錯誤須補償損失，要求加碼，她依指示匯款及購買泰達幣轉至指定電子錢包，損失46萬元；對方稱可援助資金，要求提供銀行帳戶，她提供後帳戶涉詐被警示，驚覺上當報案。

刑事局表示，詐騙集團假冒知名企業或人力銀行，上網張貼高薪、低門檻工作資訊，誘使求職者提供個資、銀行帳戶、提款卡，用於詐騙人頭戶，甚至誘騙投資。

刑事局提醒，求職被要求繳交保證金、金融卡、證件，為詐騙警訊，發現「在家賺錢」、「高報酬、低風險」、「網路打工」等求職廣告，應提高警覺，查證公司真實性。

張姓女子上網應徵Netflix字幕翻譯工作遭詐，被引導匯款及購買泰達幣投資，損失46萬元，並提供銀行帳戶當詐騙人頭戶，刑事局提醒民眾防範假求職詐騙。圖／刑事局提供
張姓女子上網應徵Netflix字幕翻譯工作遭詐，被引導匯款及購買泰達幣投資，損失46萬元，並提供銀行帳戶當詐騙人頭戶，刑事局提醒民眾防範假求職詐騙。圖／刑事局提供
張姓女子上網應徵Netflix字幕翻譯工作遭詐，被引導匯款及購買泰達幣投資，損失46萬元，並提供銀行帳戶當詐騙人頭戶，刑事局提醒民眾防範假求職詐騙。圖／刑事局提供
張姓女子上網應徵Netflix字幕翻譯工作遭詐，被引導匯款及購買泰達幣投資，損失46萬元，並提供銀行帳戶當詐騙人頭戶，刑事局提醒民眾防範假求職詐騙。圖／刑事局提供

Netflix 廣告 打工 求職 泰達幣 網路 職缺 詐騙集團 風險 高薪

延伸閱讀

求職還有機會抽大獎！7月5日頭份市大型現場徵才 七成以上職缺起薪35K

緯育 TibaMe 攜手 104 打造「就業列車」，一站式 IT 轉職服務升級，強化求職競爭力，助人才加速到位

太空迷有福了！Netflix攜手NASA 火箭升空、太空任務盡情看

收容人也要識詐、防詐！嘉監收容人成長營開課 不要再當「工具人」

相關新聞

上網應徵Netflix字幕翻譯工作 求職女竟遭詐46萬...還慘淪人頭

張姓女子上網應徵Netflix字幕翻譯工作遭詐，被引導匯款及購買泰達幣投資，損失46萬元，並提供銀行帳戶當詐騙人頭戶，刑...

台灣大AI防詐累計示警逾2000萬次 「反詐戰警」推出兩大新功能

面對嚴峻的詐騙威脅，台灣大哥大升級旗下「反詐戰警個人版」APP，強化防詐力道，推出適用於社群「圖文風險檢測」功能，還有「...

866萬存款差點飛了！假檢警詐騙女子涉重大刑案 大甲警銀即時攔阻

63歲白姓退休女子日前赴新光銀行大甲分行辦理業務時，行員發現其帳戶金流有多筆提領，金額達400多萬元，由於提領地點皆未在...

涉助詐團洗錢 網紅「仙塔律師」吐345字心聲認了：有所瑕疵

台北地檢署偵辦一起靈骨塔詐欺案，發現網紅女律師「仙塔律師」李宜諪等3名律師，涉洩漏陪偵訊息給詐團其他未落網...

正妹網紅仙塔律師翻車 同業揭「高價包養手法」：詐團可割可棄的一環

台北地檢署今年4月偵辦一起靈骨塔詐騙案，意外發現一名正妹網紅律師「仙塔」李宜諪涉嫌協助詐團洗錢，據報導李宜諪昨晚以70萬元交保。李宜諪經常在社群媒體上分享法律常識，還曾教導民眾如何防詐、洗錢，如今卻涉嫌協助詐團，令不少法律同業感到諷刺。

苗栗市13歲少女情懷遭詐 假交友真騙錢損失3000元

苗栗市一名今年國小畢業13歲少女日前誤中假交友真詐騙，損失3000元買遊戲點數，第二次還要再買8000元，店員、在場媒體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。