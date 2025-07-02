快訊

生態攝影機意外拍到已滅絕「林中仙子」 清晰照曝光專家嗨翻：奇蹟的開始

仙塔律師捲靈骨塔案　昔語錄曝光掀熱議：原來早就不演了

7月5日預言倒數！南海海槽強震恐釀近30萬人死亡 日急定防災計畫曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣大AI防詐累計示警逾2000萬次 「反詐戰警」推出兩大新功能

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導

面對嚴峻的詐騙威脅，台灣大哥大升級旗下「反詐戰警個人版」APP，強化防詐力道，推出適用於社群「圖文風險檢測」功能，還有「偽基站訊號偵測」兩大新服務，協助用戶即時辨識日常接收圖片中潛藏的詐騙風險，並偵測是否有可疑偽基地台傳送詐騙訊息，從源頭阻斷詐騙。

據警政署165打詐儀表板統計，今年5月全台詐騙損失金額飆破87億元，其中甚至高達9成詐騙廣告來自社群媒體。

「反詐戰警個人版」APP防詐服務涵蓋通話、簡訊、網址、惡意程式、圖文內容、訊號異常，共六大面向，運用AI幫助用戶示警超過2000萬通騷擾或詐騙電話與簡訊，並發出逾200萬次風險警示，打造全方位反詐騙防護網。

全新「圖文風險檢測」功能，能協助用戶辨識圖片中潛藏詐騙風險。無論是簡訊截圖、中獎通知圖卡、優惠活動領取網址截圖或社群平台轉傳的廣告圖片，只要上傳至APP，即可即時檢查是否含有可疑電話號碼、網址或詐騙關鍵字，此功能適用於 LINE、Telegram、社群貼文或轉傳截圖等常見詐騙情境，讓用戶在收到「看起來無害的圖片」時，也能一鍵檢測，守護資訊安全。

「偽基站訊號偵測」功能結合台灣大的電信技術，即時分析基地台訊號特徵與傳輸模式，主動偵測可疑的偽基站活動。當詐騙集團利用偽基站設備大量發送釣魚簡訊時，APP可迅速識別異常訊號來源，並立即警示用戶，提醒其收到的簡訊具高度詐騙風險，從訊號源頭阻斷詐騙訊息傳播。此技術保護個別用戶免受攻擊，更建立區域性防詐預警機制，讓周邊用戶同步獲得即時警示，打造更完善的防護網絡。

台灣大集結技術開發專家、AI工程師，橫跨各單位組成「反詐專案小組」，運用電信數據AI模型，整合大數據，自行研發一般民眾皆可免費下載「反詐戰警個人版」APP。免費版提供「來電辨識」與「自動封鎖高風險號碼」功能，標準方案則進一步具備「簡訊風險檢測」功能，可檢測簡訊中的連結安全性與可疑關鍵字，若為詐騙連結會主動跳出警示。另提供「自動更新資料庫」，確保用戶獲得最新防護資訊。

為保護用戶隱私，APP採用隱私優先設計，用戶無需上傳個人通訊錄、通話紀錄等敏感資料，且介面操作直覺簡單，提供無廣告干擾的最佳使用體驗。若發現未被標示的可疑對象，用戶也能一鍵回報，共同建構防詐資料庫。「反詐戰警個人版」標準方案月費僅需30元， 65歲以上台灣大用戶享終身免費；進階方案提供首次訂閱6個月免費體驗，試用期後每月49元即可享有完整防詐功能

除了AI防詐利器，台灣大哥大賦能用戶人工智慧（AI）升級，同時免費提供全球最佳AI解惑引擎Perplexity，凡為專案實收語音月租費599元（含）以上之4G、5G用戶，免費享一年Perplexity Pro服務。服務至今累計近20萬名用戶體驗，活動好評再延長，用戶兌換Perplexity Pro服務序號時間延長至2026年2月28日，符合活動資格的用戶，皆可至台灣大哥大官網或APP優惠券專區領取序號，透過AI搜尋資料效率加倍。

台灣大哥大升級旗下「反詐戰警個人版」APP，強化防詐力道，推出適用於社群「圖文風險檢測」功能，還有「偽基站訊號偵測」兩大新服務。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大升級旗下「反詐戰警個人版」APP，強化防詐力道，推出適用於社群「圖文風險檢測」功能，還有「偽基站訊號偵測」兩大新服務。圖／台灣大哥大提供

APP 台灣大哥大 詐騙集團

延伸閱讀

電信三雄 推漫遊優惠

收容人也要識詐、防詐！嘉監收容人成長營開課 不要再當「工具人」

兆豐證券走入藝術節 以創意行動推動金融教育

ATM新制…領錢不露臉會叫！網狂酸「防詐？還不如重判」

相關新聞

台灣大AI防詐累計示警逾2000萬次 「反詐戰警」推出兩大新功能

面對嚴峻的詐騙威脅，台灣大哥大升級旗下「反詐戰警個人版」APP，強化防詐力道，推出適用於社群「圖文風險檢測」功能，還有「...

866萬存款差點飛了！假檢警詐騙女子涉重大刑案 大甲警銀即時攔阻

63歲白姓退休女子日前赴新光銀行大甲分行辦理業務時，行員發現其帳戶金流有多筆提領，金額達400多萬元，由於提領地點皆未在...

涉助詐團洗錢 網紅「仙塔律師」吐345字心聲認了：有所瑕疵

台北地檢署偵辦一起靈骨塔詐欺案，發現網紅女律師「仙塔律師」李宜諪等3名律師，涉洩漏陪偵訊息給詐團其他未落網...

正妹網紅仙塔律師翻車 同業揭「高價包養手法」：詐團可割可棄的一環

台北地檢署今年4月偵辦一起靈骨塔詐騙案，意外發現一名正妹網紅律師「仙塔」李宜諪涉嫌協助詐團洗錢，據報導李宜諪昨晚以70萬元交保。李宜諪經常在社群媒體上分享法律常識，還曾教導民眾如何防詐、洗錢，如今卻涉嫌協助詐團，令不少法律同業感到諷刺。

苗栗市13歲少女情懷遭詐 假交友真騙錢損失3000元

苗栗市一名今年國小畢業13歲少女日前誤中假交友真詐騙，損失3000元買遊戲點數，第二次還要再買8000元，店員、在場媒體...

陸軍退伍中校稱急於貸款才交出帳戶 一審無罪二審逆轉

陸軍中校退伍的張姓男子將帳戶交給「傅建誠」詐騙朱姓婦人匯款12萬元後，又依指示領出，被依詐欺共犯逮捕，張矢口否認，辯稱因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。