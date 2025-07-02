台灣大AI防詐累計示警逾2000萬次 「反詐戰警」推出兩大新功能

面對嚴峻的詐騙威脅，台灣大哥大升級旗下「反詐戰警個人版」APP，強化防詐力道，推出適用於社群「圖文風險檢測」功能，還有「偽基站訊號偵測」兩大新服務，協助用戶即時辨識日常接收圖片中潛藏的詐騙風險，並偵測是否有可疑偽基地台傳送詐騙訊息，從源頭阻斷詐騙。

據警政署165打詐儀表板統計，今年5月全台詐騙損失金額飆破87億元，其中甚至高達9成詐騙廣告來自社群媒體。

「反詐戰警個人版」APP防詐服務涵蓋通話、簡訊、網址、惡意程式、圖文內容、訊號異常，共六大面向，運用AI幫助用戶示警超過2000萬通騷擾或詐騙電話與簡訊，並發出逾200萬次風險警示，打造全方位反詐騙防護網。

全新「圖文風險檢測」功能，能協助用戶辨識圖片中潛藏詐騙風險。無論是簡訊截圖、中獎通知圖卡、優惠活動領取網址截圖或社群平台轉傳的廣告圖片，只要上傳至APP，即可即時檢查是否含有可疑電話號碼、網址或詐騙關鍵字，此功能適用於 LINE、Telegram、社群貼文或轉傳截圖等常見詐騙情境，讓用戶在收到「看起來無害的圖片」時，也能一鍵檢測，守護資訊安全。

「偽基站訊號偵測」功能結合台灣大的電信技術，即時分析基地台訊號特徵與傳輸模式，主動偵測可疑的偽基站活動。當詐騙集團利用偽基站設備大量發送釣魚簡訊時，APP可迅速識別異常訊號來源，並立即警示用戶，提醒其收到的簡訊具高度詐騙風險，從訊號源頭阻斷詐騙訊息傳播。此技術保護個別用戶免受攻擊，更建立區域性防詐預警機制，讓周邊用戶同步獲得即時警示，打造更完善的防護網絡。

台灣大集結技術開發專家、AI工程師，橫跨各單位組成「反詐專案小組」，運用電信數據AI模型，整合大數據，自行研發一般民眾皆可免費下載「反詐戰警個人版」APP。免費版提供「來電辨識」與「自動封鎖高風險號碼」功能，標準方案則進一步具備「簡訊風險檢測」功能，可檢測簡訊中的連結安全性與可疑關鍵字，若為詐騙連結會主動跳出警示。另提供「自動更新資料庫」，確保用戶獲得最新防護資訊。

為保護用戶隱私，APP採用隱私優先設計，用戶無需上傳個人通訊錄、通話紀錄等敏感資料，且介面操作直覺簡單，提供無廣告干擾的最佳使用體驗。若發現未被標示的可疑對象，用戶也能一鍵回報，共同建構防詐資料庫。「反詐戰警個人版」標準方案月費僅需30元， 65歲以上台灣大用戶享終身免費；進階方案提供首次訂閱6個月免費體驗，試用期後每月49元即可享有完整防詐功能