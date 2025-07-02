台灣大防詐推新功能 圖文風險檢測、偵測偽基站

台灣大哥大今天宣布，升級旗下「反詐戰警個人版」APP，新增圖文風險檢測、偽基站訊號偵測新功能，助用戶即時辨識日常接收圖片中潛藏的詐騙風險，並偵測是否有可疑偽基地台傳送詐騙訊息。

根據警政署165打詐儀表板統計，今年5月全台詐騙損失金額飆破新台幣87億元，其中高達9成詐騙廣告來自社群媒體。

面對詐騙威脅，台灣大哥大今天發布訊息宣布，升級旗下「反詐戰警個人版」APP，強化防詐力道，推出適用於社群的「圖文風險檢測」功能，還有「偽基站訊號偵測」兩大新服務，協助用戶即時辨識日常接收圖片中潛藏的詐騙風險，並偵測是否有可疑偽基地台傳送詐騙訊息，從源頭阻斷詐騙。

台灣大表示，APP防詐服務涵蓋通話、簡訊、網址、惡意程式、圖文內容、訊號異常，已運用AI幫助用戶示警超過2000萬通騷擾或詐騙電話與簡訊，並發出逾200萬次風險警示。

針對新的「圖文風險檢測」功能，台灣大說明，可協助用戶辨識圖片中潛藏詐騙風險，無論是簡訊截圖、中獎通知圖卡、優惠活動領取網址截圖或社群平台轉傳的廣告圖片，只要上傳至APP，即可即時檢查是否含有可疑電話號碼、網址或詐騙關鍵字，適用於LINE、Telegram、社群貼文或轉傳截圖等常見詐騙情境，讓用戶在收到「看起來無害的圖片」時，也能一鍵檢測。