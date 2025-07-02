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866萬存款差點飛了！假檢警詐騙女子涉重大刑案 大甲警銀即時攔阻

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

63歲白姓退休女子日前赴新光銀行大甲分行辦理業務時，行員發現其帳戶金流有多筆提領，金額達400多萬元，由於提領地點皆未在白女居住的大甲地區，因此懷疑遭遇詐騙，經銀行啟動警銀聯防機制，凍結帳戶、辦理止付手續，聯手成功阻止一起高達866萬餘元的詐騙案，成功守護民眾血汗錢。

白姓女子向大甲所員警表示，日前接獲自稱金融監督管理委員會及檢警單位人員的電話，聲稱她涉入一起重大刑事案件，必須將銀行提款卡與密碼交出「監管」以證明清白，白女聽聞後嚇得六神無主，隨即將自己申辦的6張各家銀行提款卡及密碼提供給對方，致落入詐騙集團設下的陷阱。

大甲警方指出，白女日前前往銀行欲處理帳務時，幸虧銀行行員機警察覺異常金流達400多萬，且提領地點皆未在白女居住的大甲地區，行員立即報警處理，經檢視白女手機通訊紀錄後，確認為常見的「假檢警」詐騙伎倆，同時派專員偕同白姓女子至大甲派出所了解是否遭受詐騙，銀行同步協助白女凍結帳戶、辦理止付手續，成功保住帳戶內剩餘的866萬元老本，使詐騙集團無法提領、轉帳。

大甲分局長謝建國表示，檢警及金管會絕不會以電話要求民眾交付金融卡或提供帳戶密碼，更不會親自到府要求民眾交出帳戶，提醒民眾遇疑似詐騙來電時應保持冷靜、主動求證，或撥打165反詐專線查證，以防受害，民眾若接獲相關電話，務必提高警覺，守護自身財產安全。

白女5月交付第1張提款卡後，新光銀行大甲分行日前啟動警銀聯防機制，協助凍結帳戶、辦理止付手續。圖／大甲分局提供
白女5月交付第1張提款卡後，新光銀行大甲分行日前啟動警銀聯防機制，協助凍結帳戶、辦理止付手續。圖／大甲分局提供
白女5月交付第1張提款卡後，新光銀行大甲分行日前啟動警銀聯防機制，協助凍結帳戶、辦理止付手續。圖／大甲分局提供
白女5月交付第1張提款卡後，新光銀行大甲分行日前啟動警銀聯防機制，協助凍結帳戶、辦理止付手續。圖／大甲分局提供

密碼 成功 詐騙集團

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