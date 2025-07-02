詐騙手法更新催繳交通罰單 公路局提醒請勿點選假連結
詐騙手段不斷更新，交通部公路局指出，詐騙集團催繳交通違規罰單手法不斷更新，近期再次更新電子郵件通知民眾，寄件主旨為Mvdis監理信箱，內容不外乎為「請於O/O之前完成繳納，逾期未繳將依法加徵納金，並移送強制執行」等語，經查證該電子郵件是假訊息，公路局迄今已通報下架200餘件詐騙網頁。並於該局首頁「澄清專區」提醒民眾，注意詐騙簡訊、假監理服務網網址，請勿點選假連結。
公路局提醒民眾特別注意，切勿點擊來源不明電子郵件、簡訊或連結，以免遭受詐騙，監理機關雖有交通違規罰單到期簡訊提醒通知服務，但需要車主主動提出申請，且此服務僅限於「提醒通知」，不會附上網址供下載及點選。若有收到繳費電子郵件存有疑義，請洽各地區監理所站或交通事件裁決中心(處)查證。
此外，公路局強調，如收到相關違規或汽車燃料使用費繳費通知，可上「監理服務網」正確網址為｢https://www.mvdis.gov.tw/｣，或下載監理服務APP查詢。若有疑義可洽公路局用路人服務中心0800-231-035免費電話或各監理所站求證；若為6都所管轄交通違規，則可洽6都裁決中心（處）求證。
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