詐騙手法更新催繳交通罰單 公路局提醒請勿點選假連結

詐騙手段不斷更新，交通部公路局指出，詐騙集團催繳交通違規罰單手法不斷更新，近期再次更新電子郵件通知民眾，寄件主旨為Mvdis監理信箱，內容不外乎為「請於O/O之前完成繳納，逾期未繳將依法加徵納金，並移送強制執行」等語，經查證該電子郵件是假訊息，公路局迄今已通報下架200餘件詐騙網頁。並於該局首頁「澄清專區」提醒民眾，注意詐騙簡訊、假監理服務網網址，請勿點選假連結。

公路局提醒民眾特別注意，切勿點擊來源不明電子郵件、簡訊或連結，以免遭受詐騙，監理機關雖有交通違規罰單到期簡訊提醒通知服務，但需要車主主動提出申請，且此服務僅限於「提醒通知」，不會附上網址供下載及點選。若有收到繳費電子郵件存有疑義，請洽各地區監理所站或交通事件裁決中心(處)查證。