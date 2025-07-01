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涉助詐團洗錢 網紅「仙塔律師」吐345字心聲認了：有所瑕疵

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涉助詐團洗錢 網紅「仙塔律師」吐345字心聲認了：有所瑕疵

聯合新聞網／ 綜合報導

網紅仙塔律師李宜諪（左）。記者黃義書／攝影
網紅仙塔律師李宜諪（左）。記者黃義書／攝影

台北地檢署偵辦一起靈骨塔詐欺案，發現網紅律師「仙塔律師」李宜諪等3名律師，涉洩漏陪偵訊息給詐團其他未落網共犯並助洗錢，複訊後依洗錢等罪命李女70萬元交保。律師涉助詐團風波愈演愈烈，李宜諪今（1）日在臉書吐露345字心聲，坦承「處理案件的過程，還是有所瑕疵」。

北檢今年4月偵辦一起靈骨塔詐騙案，發現一名網紅「仙塔律師」李宜諪涉嫌協助詐團洗錢，昨晚複訊後，李宜諪以70萬元交保。李宜諪經常在社群媒體上分享法律常識，還曾教導民眾如何防詐、洗錢，如今卻涉嫌協助詐團，令不少同業、粉絲詫異。

眼看律師涉案協助詐團風波延燒，李宜諪今晚在臉書吐露345字心聲，她表示這起靈骨塔詐騙案，是因友人律師臨時請託，才接受隔天早上的陪偵委任。李強調，僅有處理當天的委任事宜，後續就和對方解除委任，讓友人律師繼續承辦。

此外，李宜諪強調，事前完全不認識該案的詐騙集團，「從未承辦過他們的案件，更非詐騙集團成員。」不過，雖然是臨時接到陪偵委任，但李坦言，「當天處理案件的過程，還是有所瑕疵，我會坦然面對」。

最後，李宜諪除了再三強調聲明為「100%事實」，同時也向所有粉絲承諾，未來仍會繼續傳達實用的法律知識，手上正在處理的案件也不會受影響。

靈骨塔 詐騙集團 網紅 洗錢 律師

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