正妹網紅仙塔律師翻車 同業揭「高價包養手法」：詐團可割可棄的一環

網紅仙塔律師李宜諪涉嫌協助詐團洗錢，70萬交保，限制出境出海。記者黃義書／攝影 台北地檢署今年4月偵辦一起靈骨塔詐騙案，意外發現一名正妹網紅律師「仙塔」李宜諪涉嫌協助詐團洗錢，據報導李宜諪昨晚以70萬元交保。李宜諪經常在社群媒體上分享法律常識，還曾教導民眾如何防詐、洗錢，如今卻涉嫌協助詐團，令不少法律同業感到諷刺。

蘇文俊律師在臉書發文揭露詐騙集團「包養律師」的手法，表示律師也是詐團可割可棄的一環，「用一間空的公司跟你簽法律顧問約，每個月給你五萬或幾萬，啥事不用幹」，但也會先談好出事時每個小弟律師費多少，要求簽約律師找同業分擔處理，「通常就是六萬、八萬這樣」。

蘇文俊律師也呼籲，律師這行雖然賺不了大錢，但好好做還是可以有一定生活品質，「絕對不要為了每個月幾萬去出賣自己的職業道德」。

留言區也不少人嘆息「道德在利益面前一文不值」，「真的我就是親身經歷，詐騙者每位都有兩個以上的高級律師在辯護，這就是台灣」、「現在律師都變壞人了，詐騙集團成員」、「遇到過幾個律師，做這種類型的案件，扣完所有開銷一年都過千，當然比起業主幾千上億的利潤，的確是不算多，不過這種團伙絕對不像你說的這麼摳」、「水也是蠻深的」。