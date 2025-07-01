聽新聞
0:00 / 0:00
正妹網紅仙塔律師翻車 同業揭「高價包養手法」：詐團可割可棄的一環
台北地檢署今年4月偵辦一起靈骨塔詐騙案，意外發現一名正妹網紅律師「仙塔」李宜諪涉嫌協助詐團洗錢，據報導李宜諪昨晚以70萬元交保。李宜諪經常在社群媒體上分享法律常識，還曾教導民眾如何防詐、洗錢，如今卻涉嫌協助詐團，令不少法律同業感到諷刺。
蘇文俊律師在臉書發文揭露詐騙集團「包養律師」的手法，表示律師也是詐團可割可棄的一環，「用一間空的公司跟你簽法律顧問約，每個月給你五萬或幾萬，啥事不用幹」，但也會先談好出事時每個小弟律師費多少，要求簽約律師找同業分擔處理，「通常就是六萬、八萬這樣」。
蘇文俊律師也呼籲，律師這行雖然賺不了大錢，但好好做還是可以有一定生活品質，「絕對不要為了每個月幾萬去出賣自己的職業道德」。
留言區也不少人嘆息「道德在利益面前一文不值」，「真的我就是親身經歷，詐騙者每位都有兩個以上的高級律師在辯護，這就是台灣」、「現在律師都變壞人了，詐騙集團成員」、「遇到過幾個律師，做這種類型的案件，扣完所有開銷一年都過千，當然比起業主幾千上億的利潤，的確是不算多，不過這種團伙絕對不像你說的這麼摳」、「水也是蠻深的」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言